TIKLA ÖĞREN| 1 dolar kaç TL ediyor? Dolar kuru bugün ne kadar? 18 Mart dolar kuru canlı takip sayfası!

Piyasalarda yaşanan hareketlilik yatırımcılar tarafında araştırılıyor. Ekonomi takipçileri ve yatırımcılar 18 Mart Cuma dolar kurunu merakla takip ediyor. Peki, "1 dolar kaç TL ediyor?" "Dolar kuru bugün ne kadar, kaç TL?" İşte, 18 Mart dolar kuru canlı takip sayfası!

18 MART 2022 DOLAR KURU

18 Mart Cuma saat 17.30 itibarıyla 1 dolar 14,77 liradan işlem görüyor.