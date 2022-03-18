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18 Mart Çanakkale Zaferi Mesajları! Uzun, kısa, yazılı ve resimli 18 Mart Çanakkale Zaferi Atatürk sözleri, şiirleri ve kutlama mesajları

18 Mart Çanakkale Zaferi Mesajları! Uzun, kısa, yazılı ve resimli 18 Mart Çanakkale Zaferi sözleri ve şiirleri

18 Mart Çanakkale Zaferinin 107.yılı kutlanacak. Şehitlerimizin anılacağı bu kutsal günde 18 Mart Çanakkale Zaferi mesajları büyük ilgi görüyor. Vatandaşlar, sevdiklerine uzun, kısa, yazılı ve resimli 18 Mart Çanakkale Zaferi kutlama mesajları ve Atatürk sözleri göndermek istiyor. İşte, en güzel 18 Mart mesajları...

18.03.2022 - 07:37 | Güncelleme: GÜNDEM

  • Her yıl 18 Mart tarihinde kutlanan, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi bu yıl da tüm yurtta sevinçle kutlanacak. 18 Mart 1915 tarihinde, I. Dünya Savaşı sırasında Osmanlı İmparatorluğu'nun zaferiyle sonuçlanan Çanakkale Deniz Savaşları başta Çanakkale olmak üzere tüm Türkiye'de kutlanmaktadır. Türk askerinin anıldığı bu günde vatandaşlar sevdiklerine göndermek için uzun, kısa, yazılı ve resimli 18 Mart Çanakkale Zaferi kutlama mesajları ve Atatürk sözleri araştırıyor. İşte, en güzel 18 Mart Çanakkale Zaferi mesajları...

  • 18 MART ÇANAKKALE ZAFERİ ANLAM VE ÖNEMİ NEDİR?

    18 Mart Çanakkale Zaferi, her yıl 18 Mart günü tüm Türkiye'de kutlanmaktadır. I.Dünya Savaşı sırasında Osmanlı İmparatorluğu'nun zaferiyle 18 Mart 1915 tarihinde  sona eren Çanakkale Deniz Savaşları'nın anıldığı bu özel gün, her yıl kutlanmaktadır.

  • EN GÜZEL 18 MART ÇANAKKALE ZAFERİ MESAJLARI

    18 Mart 1915, Türk tarihinde bir askeri ve siyasi başarı olmaktan öte inanç, azim ve yiğitlikle örülmüş bir destanın yaradılış tarihidir. Zaferiniz kutlu olsun...

    Ay-Yıldız'a sarılanlar… Bu vatan size minnettardır. 18 Mart Çanakkale Şehitlerini Minnetle Yâd ediyoruz.

  • Bu destansı zaferin temelinde güçlü bir inanç, büyük bir vatan aşkı ve özgürlük tutkusu vardır. Çanakkale şehitlerimizi minnetle anmaktayız.

    Tüm dünyaya Türklerin eğilmeyeceğini gösterdiğimiz büyük zaferi yıl dönümünde saygı ile anıyorum.

  • Toprağı vatan yapan şehitlerimizi Minnet ve Saygı ile anıyoruz. 18 Mart Çanakkale Zaferimiz kutlu olsun. 18 Mart Çanakkale Şehitlerini Minnetle Yâd ediyoruz.

    Çanakkale Zaferi, vatanseverlik, fedakârlık, cesaret gibi yüksek faziletlerin kahramanca sergilendiği bir destandır. Aziz Türk milletimizin bu onurlu günü kutlu olsun.

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