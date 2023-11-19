Reyting sonuçları 18 Kasım Cumartesi sonuçları geçtiğimiz akşam ekrana gelen yapımların ardından magazin gündemini takip edenler ve televizyon izleyicileri tarafından merak edilip araştırılıyor. Geçtiğimiz akşam ekrana gelen Güldür Güldür Show, Gönül Dağı ve MasterChef All Star öne çıkan yapımların başında yer aldı. Bu hafta diğer haftalardan farklı olarak Gönül Dağı sonrası ekrana gelen Almanya - Türkiye maçı da reytinglerde rakiplerini zorladı. Peki, hangi yapım reytinglerde kaçıncı oldu?

18 Kasım reyting sonuçları AB ve total sıralama: