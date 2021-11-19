Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya'nın jüri koltuğunda oturduğu MasterChef'te yarışmacılar bu akşam Sakarya yöresine ait yemekler pişirdi. Kırmızı takım ve Mavi takım 13. haftanın 3. dokunulmazlık oyununa çıktı. İki takım arasındaki zorlu yarışın ardından 18 Kasım Perşembe eleme adayları açıklandı.

DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

MasterChef Türkiye 2021’de on üçüncü hafta tüm heyecanıyla sürüyor. 18 Kasım Perşembe akşamı haftanın üçüncü takım oyununda yarıştı. 18 Kasım Sakarya’da yapılan dokunulmazlık oyununda konukların verdiği oylar ile kazanan Kırmızı takım oldu.

MASTERCHEF'TE BİREYSEL DOKUNULMAZLIK KİMİN OLDU?

Dokunulmazlığı kaybeden Mavi takımda bireysel dokunulmazlığı gecenin en iyi yemeğini yapmayı başaran Eren kazandı.

18 KASIM MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİM OLDU?

Eren'in potaya gönderdiği isim haftanın 5. eleme adayı oldu. MasterChef'te 18 Kasım eleme adayları Safanur ve Hasan olarak belirlendi.