Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosunu her akşam "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıyor. Güncel koronavirüs tablosuna göre Türkiye'de koronavirüs pozitif vaka sayısı bir anda 25 bine yükseldi. İşte merak edilenler..

18 KASIM KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANIYOR!

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan 18 Kasım güncel vaka ve vefat sayıları henüz belli olmadı. Fahrettin Koca, 18 Kasım koronavirüs tablosunu paylaşır paylaşmaz haberimizde yer alacak.

GÜNCEL KORONAVİRÜS VAKA VE VEFAT SAYILARI

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TÜRKİYE'NİN GÜNLÜK KORONAVİRÜS KARNESİ...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklanan koronavirüs tablosuna göre;

Türkiye'de son 24 saatte 358 bin 784 Kovid-19 testi yapıldı, 23 bin 867 kişinin testi pozitif çıktı, 229 kişi yaşamını yitirdi.

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 80,30, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 90,12 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı sayısı, 118 milyon 883 bin 070'e yükseldi.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en yüksek olduğu 10 il Ordu, Amasya, Osmaniye, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Burdur oldu.

En az iki doz aşı yapılanların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Diyarbakır, Siirt, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Bayburt olarak sıralandı.

BAKAN KOCA'DAN MASKE UYARISI!

Bakan Koca, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Tedbir, gerekli olduğu yerde alınmalı. Örneğin yakınınızda kimse yoksa maske gereksiz, insan yoğunluğunun fazla olduğu ortamlardaysa maske vazgeçilmezdir. Şartlar zamanla TEDBİR YORGUNLUĞUNA ve ciddi ihmale yol açtı. Mevsim kış. Tedbirleri makul şekilde tekrar uygulamaya koyalım." ifadelerini kullandı.