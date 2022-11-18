18 KASIM DÜNYA ANTİBİYOTİK FARKINDALIK GÜNÜ NEDİR?

Uygunsuz ve gereksiz antibiyotik kullanımı ile artan antibiyotik direnci, dünyanın geleceğini önemli ölçüde tehdit eden bir gerçektir. Bu konuya dikkat çekmek için Dünya Sağlık Örgütü 18 Kasım’ı ve bugüne denk gelen haftayı Antibiyotik Farkındalık Günü ve Haftası olarak kabul etti.