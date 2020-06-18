18 Haziran Koronavirüs tablosu

Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesinde corona virüse dair son rakamları yayınlıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise Twitter hesabından güncel tabloyu yayınlıyor. Türkiye'de günlük tablosuna göre vaka sayısı 184.031'e yükseldi. Koronavirüs sebebiyle toplam 4.882 vatandaşımız hayatını kaybetti. İşte 18 Haziran Türkiye Koronavirüs tablosu...
18 HAZİRAN KORONAVİRÜS TABLOSU
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 18 Haziran Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu yayınladı.
Bakan Koca Twitter'dan şu açıklamayı yaptı;
"Vaka sayısında düne kıyasla 125 azalma oldu. İYİLEŞEN HASTA SAYIMIZ BUGÜN TEKRAR YENİ VAKA SAYISINI GEÇTİ. Birimizin ihmali, hepimizi ilgilendiriyor. Hayatımıza tedbirlerle devam edelim."
17 HAZİRAN (DÜNKÜ) KORONAVİRÜS TABLOSU
TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜS SON DURUM
Türkiye'de son 24 saatte 1304 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konulduğu, 21 kişinin hayatını kaybettiği, toplam vaka sayısının 184.031 ve can kaybının 4.882 olduğu açıklandı.
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DÜNYA GENELİ KORONAVİRÜS SON DURUMU
ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ölenlerin sayısı son 24 saatte 794 artarak 119 bin 955'e yükseldi. ABD, Kovid-19 salgınının merkezi ve en çok can kaybının yaşandığı ülke olmaya devam ediyor.
Brezilya'da son 24 saatte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 1269 kişi hayatını kaybetti.
Afrika genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 270 bini geçti, 7 bin 249 kişi yaşamını yitirdi. Kıtadaki iyileşen hasta sayısı ise 125 bini geçti.
Ukrayna'da son 24 saatte 758 yeni koronavirüs vakası kaydedildi. Böylece toplam vaka sayısı 33 bin 234'e yükseldi. Ülkede şu ana kadar virüs kaynaklı 943 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.
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