18 Haziran korona vaka sayısının açıklanması bekleniyor. Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşılıyor. Vatandaşlar koronavirüs salgınına dair son dakika gelişmeleri merak ediyor. İşte son dakika koronavirüs haberleri...

18 HAZİRAN KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANDI MI?

18 Haziran koronavirüs tablosu henüz açıklanmadı ancak açıklanır açıklanmaz haberimizde yer alacak.

17 HAZİRAN KORONAVİRÜS TABLOSU



TÜRKİYE'DEN KORONAVİRÜS HABERLERİ

Türkiye'de son 24 saatte 225 bin 64 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 904 kişinin testi pozitif çıktı, 62 kişi hayatını kaybetti, hasta sayısı ise 509 olarak kayıtlarda yer aldı.

Ağır hasta sayısı 860 oldu, 4 bin 143 kişinin Kovid-19 tedavisinin veya karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 219 bin 797'ye yükseldi.

Test sayısı 57 milyon 889 bin 862'ye ulaştı, vaka sayısı 5 milyon 354 bin 153, vefat sayısı da 49 bin 12 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,4, yatak doluluk oranı yüzde 50,4, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 60,2, ventilatör doluluk oranı yüzde 27,9, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat ve filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

DÜNYADAN KORONAVİRÜS HABERLERİ

Dünya genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı uygulanan aşılar, 2 milyar 500 milyon dozu aştı.

Salgında vaka sayısı dünya genelinde 177 milyon 984 bine, hayatını kaybedenlerin sayısı 3 milyon 851 bine, iyileşenlerin sayısı 162 milyon 494 bine çıktı.

Vaka sayısı ABD'de 34 milyon 366 bini, Hindistan'da 29 milyon 746 bini, Brezilya'da 17 milyon 629 bini ve Fransa'da 5 milyon 747 bini geçti.

Dünya genelinde Kovid-19'a karşı uygulanan aşılar, 2 milyar 500 milyon dozu aştı.

ABD yönetiminin şu anda geliştirilme aşamasında olan ve yıl sonuna kadar piyasaya sürülmesi beklenen, Kovid-19'un belirtilerini azaltan antiviral ilaçlar için 3 milyar dolardan fazla yatırım yapacağı belirtildi.

Hindistan'ın Madhya Pradesh eyaletinde Kovid-19 tedavisini tamamlayan hastanın kaptığı enfeksiyonun muhtemelen ülkede ilk kez görülen "yeşil mantar" enfeksiyonu (aspergilloz) olarak kayıtlara geçtiği bildirildi.

Fransa, salgını önlemek amacıyla seyahat kısıtlaması getirdiği "kırmızı ülkeler" listesinden Türkiye'yi çıkardı.

İngiltere'de son 24 saatte 11 bin 7 yeni vaka görülmesiyle şubat ayından beri ilk kez 11 bin sınırı aşıldı.

Avrupa Birliğinin (AB) ilaç düzenleyicisi Avrupa İlaç Ajansı (EMA),onay verilmiş aşıların Kovid-19'un AB'de görülen tüm türlerine karşı koruduğunun görüldüğünü bildirdi.

Salgınla bağlantılı önlemleri ülke genelinde gevşeten Portekiz hükümeti, vaka sayılarında artışın olduğu başkent Lizbon'a serbest dolaşım kısıtlaması getirdi. Lizbon'da hafta sonu kente giriş ve çıkışlar yasaklandı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ),Afrika'da vaka sayılarının son 1 haftada yüzde 30 artış gösterdiğini açıkladı.

Malezya Kralı Sultan Abdullah Şah, salgın nedeniyle ilan edilen olağanüstü halden ötürü faaliyeti durdurulan parlamentonun bir an önce yeniden açılması gerektiğini belirtti.

Pakistan’ın Afganistan’a, aralarında oksijen tüpü, yoğun bakım ünitesi, solunum cihazı, solunum yetmezliği tedavisinde kullanılan BPAP cihazı, X-ray cihazı, kişisel koruyucu ekipman ve ilgili malzemelerin bulunduğu yardım malzemeleri gönderdiği bildirildi.

Nepal Sağlık Bakanı Sher Bahadur Tamang, vakaların büyük ölçüde azaldığını ancak ülkedeki aşı ihtiyacının devam ettiğini belirtti.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde, gelecek hafta itibarıyla 300 bin eğitim çalışanına aşı uygulanmasının planlandığı bildirildi.