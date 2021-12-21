2021-2022 Süper Lig sezonunda heyecan 18. hafta maçlarıyla devam etti. İşte bugünkü maçlar sonrası merakla araştırılan Süper Lig'de panaroma...

SÜPER LİG 18. HAFTA MAÇLARI

21 Aralık

17:00 Antalyaspor 1 - 1 Kasımpaşa

17:00 Başakşehir 3 - 1 Giresunspor

20:00 Adana Demispor 2 - 0 Galatasasary

20:00 Altay 1 - 2 Trabzonspor

22 Aralık

17:00 Sivasspor - Çaykur Rizespor

17:00 Hatayspor - Konyaspor

20:00 Gaziantep Futbol Kulübü - Alanyaspor

20:00 Fatih Karagümrük - Fenerbahçe

23 Aralık

17:00 Malatyaspor - Kayserispor

20:00 Beşiktaş - Göztepe

SÜPER LİG 18. HAFTA PUAN DURUMU (21 ARALIK)