Yığılca Naşlar Köyü'nde 18 Aralık 2018 tarihinde hakkında kayıp ihbarı yapılan Dilek Dağdelen için İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından arama başlatıldı. Bugün, D-655 yolu Şifalı Su mevkiinde ormanlık alanda ava çıkanlar tarafından gelen ihbar üzerine bölgeye hareket eden jandarma ekipleri, vahşi hayvanlar tarafından parçalanmış kadın cesedi buldu. Kolları ve kafası olmayan cesedin 18 gündür kayıp olan Dilek Dağdelen'e ait olduğu belirlendi.



ÖLDÜRDÜKTEN SONRA İNTİHAR MI ETTİ?



DHA'nın haberine göre ekiplerin yaptığı araştırmada genç kadının 18 Aralık 2018 tarihinde Akçakoca'da kendisini asarak intihar eden Ömer Dal'la ilişkisi olduğu, Dal'ın genç kadını öldürdükten sonra intihar ettiği şüphesi üzerinde durulurken, Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Dilek Dağdelen'in cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.