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Antalya'da 18 gün önce 'Markete gidiyorum' diyerek evden ayrıldıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamayan lise öğrencisi Hayriye Nur Özyurt (16) bulundu. Özyurt'un anneannesi Ayşe Yıldırım (61),"Kaç gündür ölmekten beter oldum. Torunum bulununca dünyalar benim oldu" dedi.

DHA'nın haberine göre, Kepez ilçesine bağlı Kütükçü Mahallesi'nde anneannesi ile yaşayan 10'uncu sınıf öğrencisi Hayriye Nur Özyurt, 18 gün önce 'Markete gidiyorum' diyerek, evden ayrıldı. 8 yaşından beri yanında kaldığı anneannesi Ayşe Yıldırım, Hayriye Nur eve dönmeyince, cep telefonuna da ulaşamayınca polise kayıp başvurusunda bulundu.

'ÇOCUĞUMU BİR KIZ ARADI'

Torununun kaybolduğu gün, gece saatlerinde birinin telefonla aradığını dile getiren Yıldırım, "Çocuğumu bir kız aradı. Telefondaki kişi, torunuma telefonu bana vermesini istedi. Torunum telefonu bana verdi. Telefondaki kişi, hasta olduğunu ve bir araç gönderip Nur'u yanına getirmek istediğini söyledi. Gece yarısı bir kız çocuğunun gönderilmeyeceğini belirttim. Kendisini tanımadığımı, tanımam halinde ona yardımcı olabileceğimi; ancak torunumu bu saatte gönderemeyeceğimi söyledim. Sabah saat 09.00 sıralarında torunum, markete gideceğini söyleyerek evden çıktı" dedi.

SABAHA KARŞI 'TORUNUN BULUNDU' TELEFONU

Olayla ilgili çalışmalarını yürüten polis ekipleri, genç kızın Aksu ilçesinde bir evde olduğunu belirledi. Sabaha karşı Ayşe Yıldırım'ı arayan polis, torununun bulunduğu haberini verdi. Hayriye Nur Özyurt, daha sonra anneannesinin evine getirildi.

'DÜNYALAR BENİM OLDU'

Gazetecilere açıklama yapan Ayşe Yıldırım, torununun yorgun ve bitkin olduğunu, odasında dinlendiğini belirterek, "Torunum bulununca dünyalar benim oldu. Kaç gündür neler çektim, ölmekten beter oldum. Sizlerin sayesinde torunum bulundu. Sizden, polislerden Allah razı olsun, çok mutluyum" dedi.

'CEZASINI SONUNA KADAR BULSUN'

AA'nın haberine göre, torununun bulunma haberinin ardından duygusal anlar yaşadıklarını ve ağladıklarını aktaran Yıldırım, şöyle dedi: "Çocuğumuzu almak için Çocuk Şube Müdürlüğüne gittik. Annesi içeriye girdi. Çocuk da şubenin penceresinden bana 'Anneciğim ben buradayım' diye bağırdı. Orada az daha kalbim duracaktı. Torunum 25 yaşında bir erkek tarafından alıkonulmuş. Bu çocuğu yanında alıkoyanlar cezasını alsınlar. 16 yaşında gül gibi bir çocuk evde alıkonulmaz. Cezasını sonuna kadar bulsun."

Öte yandan kayıp olarak aranan liseli kızın emniyette verdiği ifadede, bir kız arkadaşının yanında kaldığını söylediği öğrenildi. Aile bireylerinin bahsettikleri 25 yaşındaki erkek hakkında şikayetçi olduğu bildirildi.