17 milyon TL'lik yeni destek 0:00 / 0:00

Kültür ve Turizm Bakanlığı, bu yıl 356 proje için sinema sektörüne 65 milyon 450 bin lira destek sağlandığını bildirdi

HABERTURK.COM

Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2021 yılının son destekleme kurulu toplantısında sinema sektörüne 18 proje için 17 milyon 450 bin lira destek sağladı. Bu desteklerle birlikte 2021 yılı içerisinde Bakanlık tarafından 356 proje için sinema sektörüne sağlanan toplam miktar 65 milyon 450 bin liraya ulaştı.

Bu yılın beşinci destekleme kurulunda, İlk Uzun Metrajlı Kurgu Film Yapım, Uzun Metrajlı Sinema Film Yapım, Dağıtım ve Tanıtım Desteği ile Çekim Sonrası türlerindeki 99 proje Bakanlık ve sinema sektör temsilcilerinden oluşan 8 kişilik destekleme kurulunca değerlendirildi.

İlk Uzun Metrajlı Kurgu

Proje Sayısı... 5

Topmak Destek... 3 milyon 750 bin lira



Uzun Metrajlı Sinema Filmi

Proje Sayısı... 11

Toplam Destek... 13 milyon 300 bin lira



Çekim Sonrası

Proje Sayısı... 2

Toplam Destek... 400 bin lira