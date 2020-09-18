Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesinde corona virüse dair son rakamları yayınlıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise Twitter hesabından güncel tabloyu yayınlıyor. Türkiye'nin dünkü tablosuna göre vaka sayısı 298.039'a yükseldi. Koronavirüs sebebiyle toplam 7.315 vatandaşımız hayatını kaybetti. İşte 18 Eylül Türkiye Koronavirüs tablosu detayları...

18 EYLÜL CORONA VİRÜSÜ TABLOSU AÇIKLANIYOR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 18 Eylül Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu henüz yayınlanmadı.

17 EYLÜL CORONA VİRÜSÜ TABLOSU VAKA SAYISI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 17 Eylül Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu dün yayınlandı.

Bakan Koca Twitter'dan yaptığı açıklamada;

"Toplamda 9 milyona yakın test yapıldı. Bugün 1.648 yeni hastamız var. Kayıplarımızı ve ağır hasta sayısında artışı durdurmak elimizde. Tedbirlere hep birlikte uyarsak başarılı olacağız. Tedbirlere uyarak sağlık ordumuzun gücüne güç katın." dedi.

TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜS SON DURUM

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Güncel verilere göre, bugün 112 bin 645 test yapıldı, 1771 kişide Kovid-19 tespit edildi.

Son 24 saatte 63 hasta vefat etti, 1342 kişi iyileşti. Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 262 bin 602'ye çıktı.

Test sayısı 8 milyon 855 bin 180, vaka sayısı 296 bin 391, vefat sayısı 7 bin 249 olarak kayıtlara geçti.

Ağır hasta sayısı 1351, hastalarda zatürre oranı ise yüzde 7,1 oldu.

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DÜNYADA KORONAVİRÜS SON DURUMU

İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarında son 24 saatte 11 bin 291 artış tespit edildi.

Avrupa'da Kovid-19 salgınının en fazla görüldüğü ülke olan İspanya'da yeni vakalardaki yüksek artış özellikle başkent Madrid odaklı devam etti.

Sağlık Bakanlığı, dün 614 bin 360 olarak açıkladığı vaka sayısını bugün 11 bin 291 artışla 625 bin 651 olarak güncelledi.

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında, hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 13 artarak, 35 bin 658'e yükseldi.

Portekiz Sağlık Bakanlığı Kovid-19'dan son 24 saatte 10 kişinin hayatını kaybettiğini ve 770 yeni vaka kaydedildiğini duyurdu.