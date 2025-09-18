Diziler yeni sezon bölümleriyle ekranlara dönüş yaparken, yeni diziler de bir bir görücüye çıkıyor. Bu sebeple izleyiciler her gün “Bu akşam televizyonda neler var?” sorusuna yanıt arıyor. 18 Eylül Perşembe günü ekranlara gelecek programlar, diziler, filmler, yarışmalar ve maçlar merak ediliyor. Kanal D, TRT 1, ATV, Show TV, Star TV, TV8 gibi Türkiye’nin en çok izlenen kanallarının yayın akışı listeleri kontrol ediliyor. İşte, 18 Eylül 2025 TV yayın akışı…