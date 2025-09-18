Habertürk
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Magazin 18 EYLÜL 2025 TV YAYIN AKIŞI LİSTESİ | Bu akşam televizyonda hangi diziler var? Kanal D, TRT 1, ATV, Show TV, Star TV, TV8, NOW TV yayın akışı

        18 Eylül TV yayın akışı listesi: Bu akşam televizyonda neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak?

        Bu akşam hangi dizi, film, maç ve yarışma ve programlarının ekranlara geleceği merak ediliyor. Bu kapsamda izleyiciler ''Bu akşam televizyonda neler var?'' sorusuna yanıt arıyor. 18 Eylül 2025 TV yayın akışı belli oldu. Buna göre, bir dizi ekran yolculuğuna başlayacak. TRT 1'de ise UEFA Şampiyonlar Ligi grup maçları yayınlanacak. Club Brugge - Monaco maçı ve E. Frankfurt - Galatasaray maçı futbolseverlerle buluşacak. İşte, 18 Eylül Perşembe Kanal D, TRT 1, ATV, Show TV, Star TV, TV8, NOW TV yayın akışı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.09.2025 - 13:13 Güncelleme: 18.09.2025 - 13:13
        • 1

          Diziler yeni sezon bölümleriyle ekranlara dönüş yaparken, yeni diziler de bir bir görücüye çıkıyor. Bu sebeple izleyiciler her gün “Bu akşam televizyonda neler var?” sorusuna yanıt arıyor. 18 Eylül Perşembe günü ekranlara gelecek programlar, diziler, filmler, yarışmalar ve maçlar merak ediliyor. Kanal D, TRT 1, ATV, Show TV, Star TV, TV8 gibi Türkiye’nin en çok izlenen kanallarının yayın akışı listeleri kontrol ediliyor. İşte, 18 Eylül 2025 TV yayın akışı…

        • 2

          KANAL D YAYIN AKIŞI

          07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

          09:00 Neler Oluyor Hayatta?

          11:00 Yaprak Dökümü

          14:00 Gelinim Mutfakta

          16:30 Arka Sokaklar

          18:30 Kanal D Ana Haber

          20:00 Eşref Rüya

          23:15 Jackie Chan İz Peşinde

          01:30 Poyraz Karayel

          04:15 Kuzey Güney

          KANAL D YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 3

          TRT 1 YAYIN AKIŞI

          05:43 İstiklal Marşı

          05:45 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye

          06:35 Kara Tahta

          09:25 Adını Sen Koy

          10:30 Alişan ile Hayata Gülümse

          13:15 Teşkilat

          15:55 Cennetin Çocukları

          19:00 Ana Haber

          19:55 İddiaların Aksine

          20:00 Cennetin Çocukları

          19:45 Club Brugge - Monaco | UEFA Şampiyonlar Ligi Grup Maçları

          22:00 E. Frankfurt - Galatasaray | UEFA Şampiyonlar Ligi Grup Maçları

          00:15 Mehmed: Fetihler Sultanı

          02:45 Teşkilat

          TRT 1 YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 4

          ATV YAYIN AKIŞI

          08:00 Kahvaltı Haberleri

          10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

          13:00 atv Gün Ortası

          14:00 Can Borcu

          16:00 Esra Erol'da

          19:00 atv Ana Haber

          20:00 Kim Milyoner Olmak İster?

          00:20 Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru

          01:20 Gözleri Karadeniz

          04:00 Kardeşlerim

          ATV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 5

          SHOW TV YAYIN AKIŞI

          06:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

          08:15 Bu Sabah

          10:00 Veliaht

          12:30 Gelin Evi

          15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

          18:45 Show Ana Haber

          20:00 Veliaht

          22:00 Veliaht

          00:45 Kızılcık Şerbeti

          03:15 Bahar

          SHOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 6

          STAR TV YAYIN AKIŞI

          07:00 İstanbullu Gelin

          09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer

          13:30 Nur Viral ile Sen İstersen

          16:15 Söz

          19:00 Star Haber

          20:00 Çarpıntı

          22:45 Sahipsizler

          01:15 Baba Ocağı

          03:00 Dürüye'nin Güğümleri

          05:00 Söz

          STAR TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 7

          NOW TV YAYIN AKIŞI

          07:30 İlk Bakış

          08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat

          10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

          12:30 Yasak Elma

          13:30 En Hamarat Benim

          16:30 Kıskanmak

          19:00 Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber

          20:00 Halef: Köklerin Çağrısı (Yeni Dizi)

          01:45 Kıskanmak

          03:45 Yaz Şarkısı

          04:45 Bay Yanlış

          06:00 Karagül

          NOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 8

          TV8 YAYIN AKIŞI

          06:00 Tuzak

          07:15 Ebru ile 8’de Sağlık

          08:30 Oynat Bakalım

          09:00 Gel Konuşalım

          16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

          20:00 MasterChef Türkiye

          00:15 Caner Taslaman İle Aklımdaki Sorular

          03:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

          18 EYLÜL 2025 TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

          HABERTÜRK SİNEMA REHBERİNE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ

        Yazı Boyutu
