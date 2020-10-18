Şans Topu çekiliş sonuçları saat 20.00'da açıklanıyor. Kuponlarını dolduran oyunseverler merakla Şans Topu çekiliş sonuçlarını araştırıyor. Haberimizden 18 Ekim Şans Topu sonucunu, büyük ikramiye tutarını ve diğer tüm detayları öğrenbilirsiniz.

18 EKİM ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Şans Topu çekiliş sonuçları 20.00'da burada yer alacak.

Şans Topu kolonunda 1'den 34'e kadar ve 1'den 14'e kadar bulunan rakamlardan toplam 6 tanesi işaretlenmek suretiyle oyun oynanır. 1-34 arası 5 rakam ve 1-14 arası 1 rakam işaretlenir. Oynanması istenen kolon kadar toplam 6 rakam işaretlenmek suretiyle devam edilir. Şans Topu kolon bedeli 1 TL'dir.

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