MasterChef'te dokunulmazlık oyunu heyecanı sürüyor. Dün akşam yayınlanan yeni bölümde önce takımlar sonra yarışmacılar, eleme potasına girmemek için yarıştı. Ancak iki isim hayallerine veda etmeye yaklaşırken, bir şef dokunulmazlığı aldı. Bu akşam yayınlanacak yeni bölümde şefler bir kez daha dokunulmaz olmak için ter dökecek. Peki, 17 Ekim'de MasterChef'te neler oldu? İşte tüm detaylar...