Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Televizyon 18 Ekim 2023 MasterChef'te dokunulmazlığı kim, hangi takım kazandı? MasterChef'te eleme adayı kim, hangi yarışmacı oldu?

        MasterChef'te dokunulmazlığı kim kazandı? İşte 17 Ekim'de yaşanan gelişmeler

        Dün akşam ekranlara gelen yeni bölümde şefler dokunulmazlık için karşı karşıya geldi. Takımlar, pazar günü eleme potasına girmemek için kıyasıya yarıştı ancak gecenin sonunda sadece bir kişi dokunulmazlık almayı hak kazanırken, iki yarışmacı eleme potasına girdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.10.2023 - 18:32 Güncelleme: 18.10.2023 - 18:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          MasterChef'te dokunulmazlık oyunu heyecanı sürüyor. Dün akşam yayınlanan yeni bölümde önce takımlar sonra yarışmacılar, eleme potasına girmemek için yarıştı. Ancak iki isim hayallerine veda etmeye yaklaşırken, bir şef dokunulmazlığı aldı. Bu akşam yayınlanacak yeni bölümde şefler bir kez daha dokunulmaz olmak için ter dökecek. Peki, 17 Ekim'de MasterChef'te neler oldu? İşte tüm detaylar...

        • 2

          17 EKİM MASTERCHEF'TE DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

          Dün akşam ekranlara gelen yeni bölümde dokunulmazlık kırmızı takımın oldu.

        • 3

          17 EKİM MASTERCHEF'TE BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

          Bireysel dokunulmazlığın sahibi Metin oldu.

        • 4

          17 EKİM MASTERCHEF'TE ELEME POTASINA KİM GİRDİ?

          Eleme potasına giren ilk isim Azize oldu.

        • 5

          Eleme potasını giren ikinci yarışmacı ise Kıvanç oldu.

        • 6

          MASTERCHEF'TE MAVİ TAKIM KAPTANI KİM?

          Mavi takım kaptanı Alican oldu.

        • 7

          MASTERCHEF MAVİ TAKIM YARIŞMACILARI

          Mavi takımda; Kıvanç, Metin, Barbaros, Azize, Sergen, Dilara, Esra, Alican (kaptan) yer alıyor.

        • 8

          MASTERCHEF KIRMIZI TAKIM KAPTANI KİM?

          Kırmızı takım kaptanı Barış oldu.

        • 9

          MASTERCHEF KIRMIZI TAKIM YARIŞMACILAR

          Kırmızı takımda; Tahsin, Hasan, Eren, Ayaz, Tolga, Cemre, Barış (kaptan).

        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Terör örgütünün Norveç yapılanması sorumlusu yakalandı!
        Terör örgütünün Norveç yapılanması sorumlusu yakalandı!
        Biden'dan Gazze'deki hastane saldırısına ilişkin açıklama
        Biden'dan Gazze'deki hastane saldırısına ilişkin açıklama
        Bakan Fidan'dan garantörlük açıklaması
        Bakan Fidan'dan garantörlük açıklaması
        Gazze için 3 günlük yas ilan edilecek
        Gazze için 3 günlük yas ilan edilecek
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Netanyahu Biden'ı sarılarak karşıladı
        Netanyahu Biden'ı sarılarak karşıladı
        Hastane saldırısından 20 saat önce...
        Hastane saldırısından 20 saat önce...
        Konsolosluk önündeki gösteride 43'ü polis 63 kişi yaralandı
        Konsolosluk önündeki gösteride 43'ü polis 63 kişi yaralandı
        İsrail SpaceX ile görüşüyor
        İsrail SpaceX ile görüşüyor
        İsrail Gazze'de hastane vurdu!
        İsrail Gazze'de hastane vurdu!
        Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğlu o bakıcıyı buldu
        Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğlu o bakıcıyı buldu
        Bahis soruşturmasında flaş itiraflar!
        Bahis soruşturmasında flaş itiraflar!
        Ünlülerden hastane saldırısına tepki
        Ünlülerden hastane saldırısına tepki
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tüm insanlık harekete geçmeli
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tüm insanlık harekete geçmeli
        Ayda 10'ar bin lira gönderdi
        Ayda 10'ar bin lira gönderdi
        Borsaya büyüğün de büyüğü geliyor
        Borsaya büyüğün de büyüğü geliyor
        EURO 2024 vizesi alan ülkeler!
        EURO 2024 vizesi alan ülkeler!
        Taşkınlık yapınca çıkarıldıkları restorana saldırdılar!
        Taşkınlık yapınca çıkarıldıkları restorana saldırdılar!
        Galatasaray karanlıktan elmas çıkardı
        Galatasaray karanlıktan elmas çıkardı
        2 kişi gözaltında! Ameliyat sonrası doktoru dövdüler!
        2 kişi gözaltında! Ameliyat sonrası doktoru dövdüler!
        Habertürk Anasayfa