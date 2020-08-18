Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesinde corona virüse dair son rakamları yayınlıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise Twitter hesabından güncel tabloyu yayınlıyor. Türkiye'nin dünkü tablosuna göre vaka sayısı 250.542'ye yükseldi. Koronavirüs sebebiyle toplam 5.996 vatandaşımız hayatını kaybetti. İşte 18 Ağustos Türkiye Koronavirüs tablosu detayları...
18 AĞUSTOS KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANIYOR
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 18 Ağustos Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu henüz yayınlamadı.
17 AĞUSTOS KORONAVİRÜS TABLOSU
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 17 Ağustos Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu yayınladı.
Bakan Koca Twitter'dan şu açıklamayı yaptı;
"11 Marttan bu yana, tanı konmuş toplam hasta sayımız 250 bini geçti. Hastalığı yayma potansiyeline sahip, izole edilmiş Aktif Hasta sayısı 12.575. Yeni hastaların büyük kısmı kolay iyileşebiliyor. Fakat yayılım, tedavisi zor Ağır Hasta sayısını artıyor."
TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜS SON DURUM
Türkiye'de son 24 saatte 1233 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 22 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 250 bin 542, can kaybı 5 bin 996 oldu.
Son 24 saatte 1002 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 231 bin 971 oldu.
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DÜNYADA KORONAVİRÜS SON DURUMU
ABD'de yeni tip koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 1095 artarak 172 bin 630'a yükseldi. Ülkede koronavirüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 56 bin 4 artışla 5 milyon 532 bin 270'e ulaştı.
İspanya Sağlık Bakanlığı, koronavirüs salgınında ülke genelinde cuma gününden bu yana yeni vakalarda 16 binden fazla artış yaşandığını açıkladı. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, "16 binlik artışın nedeni yeni vakaların, nüfusun yoğun olduğu yerlerde çıkmasıdır. Bu iyi bir veri değil." ifadeleri kullanıldı.
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