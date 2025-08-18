METRO DURAKLARI NE ZAMAN AÇILACAK?

GO Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Ankara Valiliği tarafından alınan karar doğrultusunda Keçiören Metrosu Atatürk Kültür Merkezi-2 İstasyonu ile Ankaray İşletmesi Anadolu/Anıtkabir İstasyonu ikinci bir talimata kadar geçici olarak hizmete kapatıldı.