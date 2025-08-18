Ankara'da bazı metro durakları kapatıldı: Ankara'da kapalı metro durakları hangileri, duraklar ne zaman açılacak?
EGO Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre; Ankara'da bazı metro durakları geçici süreliğine hizmete kapatıldı. Açıklamada, vatandaşların mağduriyet yaşamamaları adına güzergah yolları kullanması gerektiğini ifade etti. Peki, 18 Ağustos 2025 Ankara'da hangi metro durakları kapatıldı ve ne zaman açılacak? İşte, detaylar...
18 Ağustos 2025 Pazartesi bugün Ankara'da bazı metro durakları geçici olarak kapatıldı. Vatandaşların mağduriyet yaşamaması için alternatif yolların kullanılması gerektiği ifade edildi. Peki, Ankara'da hangi metro durakları kapatıldı, alternatif yollar hangisi? İşte, detaylar...
18 AĞUSTOS 2025 PAZARTESİ ANKARA'DA HANGİ METRO DURAKLARI KAPATILDI?
EGO Genel Müdürlüğü, Keçiören Metrosu Atatürk Kültür Merkezi-2 İstasyonu ile Ankaray İşletmesi Anadolu/Anıtkabir İstasyonu'nun geçici olarak hizmete kapatıldığını bildirdi.
ALTERNATİF GÜZERGÂH NERESİ?
Valilik kararı gereği, istasyonların yolcu iniş ve binişine kapalı olması nedeniyle kepenklerin kapatıldığı belirtilen açıklamada, EGO Genel Müdürlüğü, şu ifadelere yer verildi:
"Keçiören Metrosu Atatürk Kültür Merkezi-2 İstasyonunu kullanacak yolcularımız, Atatürk Kültür Merkezi-1 İstasyonu üzerinden geçiş sağlayabileceklerdir. Anadolu/Anıtkabir İstasyonu'na yolcu iniş ve binişi yapılamamaktadır. Yolcularımızın mağduriyet yaşamamaları adına güncel güzergah bilgilerini takip etmeleri önemle rica olunur."
METRO DURAKLARI NE ZAMAN AÇILACAK?
GO Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Ankara Valiliği tarafından alınan karar doğrultusunda Keçiören Metrosu Atatürk Kültür Merkezi-2 İstasyonu ile Ankaray İşletmesi Anadolu/Anıtkabir İstasyonu ikinci bir talimata kadar geçici olarak hizmete kapatıldı.