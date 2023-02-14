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178 saat sonra enkazdan çıkardıkları kediye Umut ismini verdiler

Adıyaman'da arama ve kurtarma ekipleri, yıkılan binanın enkazında 178 saat sonra sağ çıkarılan kediye Umut ismini verdi

Giriş: 14.02.2023 - 12:58 | Güncelleme: ABONE OL
178 saat sonra enkazdan çıkardıkları kediye Umut ismini verdiler
178 saat sonra enkazdan çıkarıldı... İsmi: Umut
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AA

Kahramanmaraş merkezli, 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen Adıyaman'da yıkılan binaların enkazındaki arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Ekipler, birçok noktada devam ettikleri çalışmalarda enkaz altında kalan can dostların çıkarılması için de yoğun çaba sarf ediyor.

VETERİNER HEKİMLERE TESLİM EDİLDİ

Atatürk Bulvarı Caddesi'nde, 7 katlı bir binanın enkazında 6 gündür çalışma yürüten Ağrı'dan gelen AFAD gönüllüleri, 178 saat sonra bir kediyi canlı çıkardı.

"Umut" adı verilen kedi, kriz merkezinde bulunan veteriner hekimlere teslim edildi.

Kediyi kurtaran arama kurtarma gönüllüsü İlyas Kızıl, depremin ilk gününden bu yana arama kurtarma çalışması yürüttüklerini söyledi.

"ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARINDA 5 KİŞİYİ SAĞ ÇIKARDIK"

Enkazdaki tüm canlıların kurtarılması için mücadele ettiklerini anlatan Kızıl, şunları kaydetti:

"Arama ve kurtarma çalışmalarında 5 kişiyi sağ çıkardık. Çalışmalarda tam umudumuzu artık yitirmişken bugün kediyle karşılaştık. Sesini duyduk. Ekip olarak kediyi enkazdan sağ çıkardık. Bize umut olduğu için ismini Umut koyduk. İnşallah bu kedi bundan sonrası için bize ilham olur. Çalışmalarımızı yoğunlaştırarak sürdüreceğiz. Çıkardığımız her can büyük önem taşıyor. Felaketin boyutu büyük, ülke olarak buradayız ve gönüllü bir şekilde çalışıyoruz."

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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