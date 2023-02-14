178 saat sonra enkazdan çıkarıldı... İsmi: Umut

Ekipler, birçok noktada devam ettikleri çalışmalarda enkaz altında kalan can dostların çıkarılması için de yoğun çaba sarf ediyor.

"ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARINDA 5 KİŞİYİ SAĞ ÇIKARDIK"

Enkazdaki tüm canlıların kurtarılması için mücadele ettiklerini anlatan Kızıl, şunları kaydetti:

"Arama ve kurtarma çalışmalarında 5 kişiyi sağ çıkardık. Çalışmalarda tam umudumuzu artık yitirmişken bugün kediyle karşılaştık. Sesini duyduk. Ekip olarak kediyi enkazdan sağ çıkardık. Bize umut olduğu için ismini Umut koyduk. İnşallah bu kedi bundan sonrası için bize ilham olur. Çalışmalarımızı yoğunlaştırarak sürdüreceğiz. Çıkardığımız her can büyük önem taşıyor. Felaketin boyutu büyük, ülke olarak buradayız ve gönüllü bir şekilde çalışıyoruz."