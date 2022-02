170’in üzerinde şirket TEİD Etik Beyannamesi’ni imzaladı

HABERTURK.COM

Etik ve İtibar Derneği (TEİD); insan hakları, kişisel verilerin korunması ve çevre sağlığı ile ilgili yeni maddelerin eklendiği Etik Beyannamesi imza töreni için çevrim içi program organize etti. Aralarında global markaların da yer aldığı 170’i aşkın üye bir araya gelerek 14 maddeden oluşan beyannameyi imzaladı. Böylece üyeler etik beyannamesi kapsamında yer alan etik iş yapma ilkelerine taahhütlerini bir kez daha yinelemiş oldu.

Programın açılış konuşmalarını TEİD Yönetim Kurulu Başkanı Aslı Ertekin, Almanya Siemens’ten Kolektif Eylem Direktörü Shawn Teixeira, İsviçre Basel Institute of Governance’dan Uyum, Kurumsal Yönetim ve Kolektif Eylem Başkanı Gemma Aiolfi, Amerika Birleşik Devletleri’nden CIPE Ortadoğu ve Kuzey Afrika Kıdemli Program Sorumlusu Babak Yektafar, Güney Afrika’dan The Ethics Institute Genel Müdürü Deon Rossouw ve Nijerya’dan The Integrity Organisation ve The Convention on Business Integrity kurucusu Soji Apampa gerçekleştirdi.

Küreselleşen ve dijital ağlarla insanların hızla birbirine bağlanabildikleri dünyada kollektif eylemlerin gücünün daha iyi anlaşılmaya başlandığını belirten TEİD Yönetim Kurulu Başkanı Aslı Ertekin, “Çok büyük potansiyele sahip olan Türkiye’de etik, itibar ve uyum risklerinin etkin yönetimi; dürüstlük, hesap verilebilirlik ve şeffaflık konularında farkındalık düzeyinin artırılması, iş etiğinin ülkemizde faaliyet gösteren şirketlerin kültürünün ayrılmaz bir parçası haline gelmesi hedeflerimiz arasında yer alıyor. Etik Beyannamesi’ne eklenen insan hakları, kişisel verilerin korunması ve çevre sağlığı maddeleri ise tüm şirketler tarafından büyük kabul gördü. Dünya Bankası tarafından paydaşlar arasında ortaklaşa ve sürekli bir iş birliği süreci olarak tanımlanan kolektif eylemlerin iş dünyasında etik ve uyum programlarının yönetimi ile risklerin çözüm sürecine büyük fayda sağlayacağı açıkça görülüyor.” dedi.

İŞ ETİĞİNİ ÖNEMSEYEN ŞİRKETLER KAZANAN TARAFTA OLACAK

TEİD Yönetim Kurulu Başkanı Aslı Ertekin; kurumsal iş etiğine, uyum kültürüne ve programına sahip olan, sadece kağıt üzerinde değil samimi bir şekilde ne yaptığı kadar, nasıl yaptığını da önemseyen, şeffaflık, adillik, güvenilirlik, hesap verebilirlik ve sorumluluk gibi kurumsallık ilkelerini iş yapış şeklinin merkezine oturtan ve adil rekabete önem veren şirketlerin kazanan tarafta olacağının altını çizdi.

İlk olarak 85 özel sektör şirketi tarafından imzalanan, bugün ise imza sayısı 170’in üzerine çıkan TEİD Etik Beyannamesi, Türkiye’nin ve bölgenin konusunda en geniş kapsamlı kolektif eylemi olma özelliğini taşımaya devam ediyor. TEİD Beyannamesi, uluslararası arenada da başarılı sektörler arası kolektif eylemlerin ön sıralarında değerlendiriliyor.

Seslendirme sanatçısı Selim Yeğin’in modaratörlüğünde gerçekleşen program; üyelerin beyannameyi imzalaması, yuvarlak masa toplantısında görüşlerini paylaşması ve aile fotoğrafının çekilmesinin ardından sona erdi.