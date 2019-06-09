170 kilo ağırlığındaki 74 yaşındaki Habibe Apak, evde gördüğü tedavi ve azmi sayesinde yaşama tutunuyor. Oksijen desteği alan Apak, imkanlar dahilinde tartılamıyor ancak uyguladığı diyet sayesinde şimdiye kadar 10 kilo verdi.

Urla’nın Demirci Mahallesi'nde ailesiyle birlikte yaşayan Habibe Apak’ın aşırı kiloları onu yatağına bağımlı hale getirdi. Tedavi olmak için hastaneye gidemeyen ve zamanla solunum sıkıntısı ve böbrek rahatsızlıkları baş gösteren Habibe Teyze, ayaklarında şişlik ve ağrılar nedeniyle zorlu günler geçiriyordu.

Tedavinin ardından iyileşme sürecine giren Apak, ayağa kalkıp özgürce evinden çıkabileceği günleri iple çekiyor. Eşinin de desteğiyle uyguladığı diyet programı sayesinde kısa zamanda 10 kilo vermeyi başaran Habibe Apak, ev tipi solunum cihazı yardımıyla daha rahat nefes alıp verebiliyor.

Hayatı çok sevdiğini belirten Habibe Apak, tek başına işlerini yapabildiği günleri özlediğini söyledi.