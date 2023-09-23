17. yüzyılda yaşasaydınız bu sebepler yüzünden cadı ilan edilirdiniz
Bu zamana kadar birçok toplum, çeşitli sebeplerden dolayı insanları cadılık ile suçladı. Üstelik sonu idam ile biten bu suçlamaların dayanağı mantıklı bile değildi; toplumun kalanından farklı davranmak hatta bazen sadece kadın olmak bile yetiyordu.
- 1
EĞER BİR KADINSANIZ MUHTEMELEN CADISINIZ DEMEKTİR
Orta Çağ döneminden bu yana, dişilik va cadı olmak birbiriyle ilişkilendirilmiştir. Binlerce yıldır insanlar kadınların günaha erkeklerden daha yakın olduğuna inandılar; günah işlemek şeytana tapmanın açık bir göstergesiydi. Salem'de büyücülük suçundan asılan 19 kişiden beşi erkek, 14'ü kadındı.
- 2
FAKİR BİR ADAM VEYA ZENGİN BİR KADIN CADI OLABİLİRDİ
Yoksul insanlar en savunmasız olanlar arasındaydı ve sıklıkla büyücülükle suçlanıyorlardı. Ancak tam tersi de sorundu çünkü hiçbir erkekten yardım almadan zengin bir kadın olmak da cadılık alameti olabilirdi. 1620 ila 1725 arasında, New England'da büyücülük suçundan idam edilen kadınların yüzde 89'unu, miraslarını paylaşacak erkek kardeşi veya oğulları olmayan kadınlar oluşturuyordu.
- 3
BİR KİŞİ İLE TERS DÜŞMEK CADI OLARAK İLAN EDİLMEK İÇİN YETERLİYDİ
17. yüzyılda, yanında bir erkek olmadan toplanan kadınların, ayin yaptığı düşünülürdü. Sadece bu da değil, bir kişi ile kavga etmek; cadı olmakla suçlanmak için yeterliydi. Bu, toplumun önünde söylendiği anda gerçek kabul ediliyordu.
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- 4
ŞİFACILAR BÜYÜCÜLÜKLE SUÇLANIYORDU
Kadınları en büyük riske atan iş şifacılıktı. Birini iyileştirmek, büyü yapmak gibi görülüyordu. Margaret Jones adında bir şifacı 1648'de idam edildi çünkü insanlara, onlara verdiği ilaçları almadıkları sürece iyileşemeyeceğini söylüyordu. Biz ise bugün buna "tıp" diyoruz.
- 5
EVLİ ÇİFTLERİN ÇOCUĞU YOKSA BU ŞEYTANA BAĞLANIRDI
Bir kadın evli oduğu halde çocuğu yoksa bunun tek sebebi 'Şeytan'ın kutsal olmayan rahmi kısırlıkla lanetlemesi' yüzündendi. Ayrıca, eğer böyle bir çiftin komşuları farklı bir sebepten dolayı acı çekiyorsa, bu kıskanç karı kocanın büyüsü olarak görülürdü.
- 6
İNATÇI VE HIRÇIN OLMAK CADILIĞIN GÖSTERGESİYDİ
Hırçın ve inatçı kadınların itaatsizliği, kişinin direkt cadı olarak suçlanmasıyla biterdi. Hatta, doğum lekesi veya üçüncü memu ucu gibi eşsiz özellikler bile Şeytan işareti olarak algılanırdı.
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- 7
DİNİ KURALLARA UYMAMAK ŞEYTAN İLE DİREKT BAĞLANTI KURMAK DEMEKTİ
İncil'in emrettiği şeylerin dışına çıkmak, cadı olmak için yeterliydi. Tanrı'nın emirlerini reddetmek, Şeytan ile iş birliği yapmak olarak algılanıyordu.
Kaynak: Mental Floss