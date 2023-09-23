17. yüzyılda yaşasaydınız bu sebepler yüzünden cadı ilan edilirdiniz

EVLİ ÇİFTLERİN ÇOCUĞU YOKSA BU ŞEYTANA BAĞLANIRDI

Bir kadın evli oduğu halde çocuğu yoksa bunun tek sebebi 'Şeytan'ın kutsal olmayan rahmi kısırlıkla lanetlemesi' yüzündendi. Ayrıca, eğer böyle bir çiftin komşuları farklı bir sebepten dolayı acı çekiyorsa, bu kıskanç karı kocanın büyüsü olarak görülürdü.