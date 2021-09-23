17 yaşındaki genç kız 6. kattan düştü

DHA

Afyonkarahisar merkez Cumhuriyet Mahallesi İsmet İnönü Caddesi’nde meydana gelen olayda, yabancı uyruklu genç kız, ailesiyle kaldığı apartmanın 6'ncı katındaki balkondan henüz bilinmeyen nedenle düştü. Apartmanın girişinde bulunan iş yerinin sacdan yapılma sundurmasının üzerine düşen genç kızı görenler hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verdi. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Gelen ekipler çevredeki vatandaşların yardımıyla genç kızı sedyeyle indirdi. Ağır yaralanan ve kimliği henüz öğrenilemeyen genç kız ilk müdahalenin ardından Afyonkarahisar Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olayın görgü tanıklarından Hasan Gelincik, Biz yolda yürürken yukarıda halı kilim seriyorlardı, halı kilim düştü diye düşünürken baktık ki kız çocuğu. Nasıl düştüğünü görmedik. Ses geldi, sese döndük baktık, kız çocuğu. Ambulans aldı gitti ondan sonra. "Yarası ağırdı, bilinci kapalıydı" dedi.