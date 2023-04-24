17 yaşındaki Jehan kurtarılamadı... Bakıcısı sarılarak ağladı

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Pakistan'ın Karaçi kentindeki bir hayvanat bahçesinde hastalıkları nedeniyle ameliyat edilen fil Jehan'ın durumu ağırlaşmıştı. Tedavilere de yanıt vermeyen 17 yaşındaki fil kurtarılamadı.

Uzun süredir hasta olan Noor Jehan, uluslararası veteriner hekimlerden oluşan bir ekip tarafından ameliyat edilmiş ve tedavi edilmişti.

Ancak fil 13 Nisan'da bir kaza geçirip, ayağa kalkamaz hale gelmişti.

Tedavisi devam eden fil tüm çabalara rağmen öldü. Filin bakıcılığını üstlenen hayvanat bahçesi görevlileri filin cansız bedenine sarılarak ağladı.

*Haberin görselleri AP tarafından servis edilmiştir.

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