Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde 17 yaşındaki bir gence nereden atıldığı belirlenemeyen bir tüfekten çıkan mermi saçmaları isabet etti. Olay, akşam saatlerinde Emerce Köprüsü altında meydana geldi. İHA'nın haberine göre, 17 yaşında E.Ş.'ye nereden atıldığı belirlenemeyen bir tüfekten çıkan saçma kurşunları isabet etti.

12 SAÇMA KURŞUNU İSABET ETTİ

Vücudunun muhtelif yerlerine 12 adet saçma kurşunu isabet eden E.Ş. isimli genç, silah seslerini duyan vatandaşların sağlık ekiplerine haber vermesi üzerine Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Gencin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis, yaşanan olayla ilgili inceleme başlattı.