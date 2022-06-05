17 yaşındaki genç çatıdan düştü

Kahramanmaraş'ın Haydar Bey Mahallesi'nde, 11 katlı bir binanın çatısına çıkan Batuhan C. (17) dengesini kaybederek yere düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince, Batuhan C'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Batuhan C'nin cesedi, otopsi yapılmak üzere KSÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.