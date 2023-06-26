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Boynundan vurulan 17 yaşındaki Arda hayatını kaybetti

İstanbul'da motokuryelik yapan 17 yaşındaki Arda Pınar, sokaktan geçtiği sırada karşılaştığı husumetlisi ile arasında çıkan tartışmada boynundan tabanca ile vurularak öldürüldü

Giriş: 26.06.2023 - 12:20 | Güncelleme: ABONE OL
17 yaşındaki Arda boynundan vuruldu
DHA

İstanbul'da Arda Pınar (17), boynundan tabanca ile vurularak öldürüldü.

Olay, dün akşam saatlerinde Eyüpsultan Güzeltepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre, motokuryelik yapan Arda Pınar, sokaktan geçtiği sırada husumetlisiyle karşılaştı. İkili tartışmaya başladıktan kısa süre sonra kavga etmeye başladı.

Kavga esnasında ismi henüz öğrenilemeyen saldırgan belinden çıkardığı tabancayla, Arda Pınar'a doğru ateş etti. Silahtan çıkan kurşun Arda Pınar'ın boynuna isabet ederken saldırgan olay yerinden kaçtı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ambulansla hastaneye kaldırdığı Arda Pınar yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Polis ekipleri, saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

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