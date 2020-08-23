İHA

Edinilen bilgiye göre, serinlemek için Sarıabalı mahallesi Şahintepesi mevkiinde bulunan Köprüçayına gelen Metin Aymergen (17) buradaki ırmağa girdi. Bir süre sonra gözlerden kaybolan genci yakınları aramaya başladı. Yaklaşık 15 dakika sonra ırmakta bulunan genç, yakınları tarafından kıyaya çıkartıldı. Burada ilk müdahale gencin yakınları tarafından yapıldı. Yakınları Aymergen'e uzun süre kalp masajı yaptı.

Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine Jandarma ve Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Serik Devlet Hastanesine kaldırılan Aymergen, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Gencin cenazesi Serik Devlet hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayın görgü tanıklarından Ali Kartal, “Kayalıklara yakın suyun içerisinde 2 tane çocuk vardı. Boğuluyoruz diye bağırmaya başladı. Orada bulunan vatandaşlardan 4 kişi hemen müdahale için suya girdi. Kurtarmaya çalıştıkları sırada çocuk suya battı. Çocuk bulunamadı. Ambulansı aradım. Vatandaşlar ilk müdahaleyi yaptı. Ambulans geldi.” dedi.

Metin Aymergen’in, Serik’te yaşayan ablası Hilal Akuş’un yanına çalışmak için geldiği öğrenildi.