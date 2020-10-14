Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milli takım, 17 Ekim Cumartesi günü saat 13.00'te Antalya The Sense De Luxe Otel'de toplanacak.

Teknik direktör Mehmet Hacıoğlu yönetimindeki ay-yıldızlı takımın aday kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:

Kaleciler: Atahan Arslan (Altınordu),Emre Bilgin (Beşiktaş),Jankat Yılmaz (Galatasaray),Berkin Özgür (Medipol Başakşehir)

Defans: Egemen Tutar (Beşiktaş),Emir Tintiş (Galatasaray),Ersin Yılmaz (Galatasaray),Emir Ortakaya (Gençlerbirliği),Ahmet Enes Akkan (Gençlerbirliği),Ahmet Buğra Güven (Fenerbahçe),Yusuf Eren Göktaş (MKE Ankaragücü),Efe Birinci (Trabzonspor)

Ortasaha: Mevlüt Han Ekelik (Fraport TAV Antalyaspor),Serdar Poyraz (Fraport TAV Antalyaspor),Necati Bilgiç (Beşiktaş),Buğra Çağlıyan (Eskişehirspor),Ulusoy Mert Kabasakal (Gençlerbirliği),Cem Özgener (Altay),Yiğit Kerem (Manisa),Ahmet Karademir (İttifak Holding Konyaspor)

Forvet: Cemal Azad Demir (Beşiktaş),Melih Bostan (Fenerbahçe),Adem Metin Türk (Fraport TAV Antalyaspor),Hamza Yiğit Akman (Galatasaray)