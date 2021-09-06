Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Bakü Olimpiyat Stadı'nın yan sahasında oynanan maçta kırmızı-beyazlıların gollerini 40. dakikada Batuhan Çelik ve 80. dakikada Furkan Yöntem kaydetti.

Milliler, Azerbaycan ile 3 Eylül Cuma günü oynadığı özel maçı da 4-1 kazanmıştı.