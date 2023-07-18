17 Temmuz reyting sonuçları açıklanıyor! AB ve total sıralamada hangi yapım kaçıncı oldu?

17 Temmuz Pazartesi günü reyting sonuçları magazin gündemini takip edenler ve televizyon izleyicileri tarafından merak edilip araştırılıyor. Özellikle Maviye Sürgün, Veda Mektubu, ve Üvey Anne gibi yapımlar reytinglerde zirve yarışında biribirni zorladı. Peki, hangi yapım reytinglerde kaçıncı oldu?

İşte 17 Temmuz güncel reyting sonuçları: