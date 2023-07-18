17 Temmuz reyting sonuçları açıklanıyor! AB ve total sıralamada hangi yapım kaçıncı oldu?
Reyting sonuçları 17 Temmuz Pazartesi günü ekrana gelen yapımların ardından en çok merak edilip araştırılanlar arasında ilk sıralarda yer alıyor. Birçok dizinin sezon finali yapmasıyla birlikte sinema filmleri de reytinglerde ön sıralarda yer almaya başladı. Peki, hangi yapım reytinglerde kaçıncı oldu? İşte 17 Temmuz AB ve total reyting sonuçları...
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17 Temmuz Pazartesi günü reyting sonuçları magazin gündemini takip edenler ve televizyon izleyicileri tarafından merak edilip araştırılıyor. Özellikle Maviye Sürgün, Veda Mektubu, ve Üvey Anne gibi yapımlar reytinglerde zirve yarışında biribirni zorladı. Peki, hangi yapım reytinglerde kaçıncı oldu?
İşte 17 Temmuz güncel reyting sonuçları:
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17 TEMMUZ TOTAL REYTİNG SONUÇLARI
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17 TEMMUZAB REYTİNG SONUÇLARI
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