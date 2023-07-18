Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİR KAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazarlar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet

        17 Temmuz reyting sonuçları açıklanıyor! AB ve total sıralamada hangi yapım kaçıncı oldu?

        Reyting sonuçları 17 Temmuz Pazartesi günü ekrana gelen yapımların ardından en çok merak edilip araştırılanlar arasında ilk sıralarda yer alıyor. Birçok dizinin sezon finali yapmasıyla birlikte sinema filmleri de reytinglerde ön sıralarda yer almaya başladı. Peki, hangi yapım reytinglerde kaçıncı oldu? İşte 17 Temmuz AB ve total reyting sonuçları...

        Habertürk
        Giriş: 18.07.2023 - 08:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          17 Temmuz Pazartesi günü reyting sonuçları magazin gündemini takip edenler ve televizyon izleyicileri tarafından merak edilip araştırılıyor. Özellikle Maviye Sürgün, Veda Mektubu, ve Üvey Anne gibi yapımlar reytinglerde zirve yarışında biribirni zorladı. Peki, hangi yapım reytinglerde kaçıncı oldu?

          İşte 17 Temmuz güncel reyting sonuçları:

        • 2

          17 TEMMUZ TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

        • 3

          17 TEMMUZAB REYTİNG SONUÇLARI

        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde
        Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde
        Yangınları söndürme çalışmaları sürüyor
        Yangınları söndürme çalışmaları sürüyor
        WMO'dan sıcaklık uyarısı: Rekor kırabilir!
        WMO'dan sıcaklık uyarısı: Rekor kırabilir!
        Benzinli mi, dizel mi?
        Benzinli mi, dizel mi?
        Zelenskiy'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup
        Zelenskiy'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup
        Kim ne kadar GSS primi ödeyecek?
        Kim ne kadar GSS primi ödeyecek?
        Bakan Özhaseki'den Habertürk'e açıklamalar
        Bakan Özhaseki'den Habertürk'e açıklamalar
        Boşanmanın ardından manidar mesaj
        Boşanmanın ardından manidar mesaj
        3 yıldız daha geliyor!
        3 yıldız daha geliyor!
        Yüzde 40'ını çıkardı
        Yüzde 40'ını çıkardı
        Wanda'dan sağlığı için flaş açıklama!
        Wanda'dan sağlığı için flaş açıklama!
        İstiklal saldırganı ifadesini değiştirdi!
        İstiklal saldırganı ifadesini değiştirdi!
        Buruk duyurdu: Bizimle kalacaklar
        Buruk duyurdu: Bizimle kalacaklar
        Mahalle bekçisi kızının yanında öldürüldü
        Mahalle bekçisi kızının yanında öldürüldü
        Ünlü oyuncu boşandı
        Ünlü oyuncu boşandı
        52 kiloluluk altın vurgununda 2 yıl sonra tutuklama!
        52 kiloluluk altın vurgununda 2 yıl sonra tutuklama!
        'Kara koyun' mesajı milyonlara ulaşmıştı...
        'Kara koyun' mesajı milyonlara ulaşmıştı...
        Özbek'ten tepki, Fenerbahçe'den yanıt!
        Özbek'ten tepki, Fenerbahçe'den yanıt!
        Titan'ın patlama nedeni neydi?
        Titan'ın patlama nedeni neydi?
        HSK'dan yaz kararnamesi
        HSK'dan yaz kararnamesi