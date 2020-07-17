En güncel koronavirüs tablosu

Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesinde corona virüse dair son rakamları yayınlıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise Twitter hesabından güncel tabloyu yayınlıyor. Türkiye'nin dünkü koronavirüs tablosuna göre vaka sayısı 216 bin 873'e yükseldi. Koronavirüs sebebiyle toplam 5.440 vatandaşımız hayatını kaybetti. Peki 17 Temmuz 2020 Türkiye Koronavirüs tablosu açıklandı mı? İşte detaylar...

17 TEMMUZ KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANDI MI?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 17 Temmuz Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu bu akşam 19.00 ile 21.00 saatleri arasından açıklayacak.

16 TEMMUZ KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 16 Temmuz Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu dün akşam yayınladı.

Bakan Koca Twitter'dan yaptığı açıklamada; "Daha çok test, daha çok vaka saptar. Test sayısıyla yeni vaka sayısı arasındaki ilişki ise bire bir değildir. 15 Haziranda 1.592 vaka sayısına ulaştığımız gün de test sayımız 42.000 idi. Test sayısı ihtiyaca göre değişmektedir. Sonucu belirleyen tedbirdir."

TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜS SON DURUM

Türkiye'de son 24 saatte 947 kişiye korona virüs tanısı konuldu. Bin 13 kişi iyileşirken, 17 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Yeni iyileşen hasta sayımız, yeni vaka sayısından fazla” mesajını paylaştı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından Türkiye günlük korona virüs tablosunu paylaştı. Buna göre, son 24 saatte 42 bin 320 kişiye test yapıldı. 947 kişiye korona virüs tanısı konulurken, bin 13 kişi iyileşti. 17 kişi ise virüs nedeniyle hayatını kaybetti. Türkiye'deki toplam vaka sayısı ise 215 bin 940 olurken, iyileşen hasta sayısı 197 bin 733'e, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 5 bin 419'e ulaştı. Bin 206 yoğun bakım hastası, 401 kişinin de entübe hastası olduğu açıklandı.

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DÜNYADA KORONAVİRÜS SON DURUM

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 586 bin 896´ya, virüs tespit edilen kişi sayısı 13 milyon 697 bin 955´e yükseldi. Dünya genelinde hastalığı yenerek iyileşenlerin sayısı ise 8 milyon 155 bin 878´e ulaştı.

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını 140´tan fazla ülkede yayılmaya devam ediyor. En fazla vakaya sahip 2´inci ülke olan Brezilya´da son paylaşılan verilere göre, 1 milyon 970 bin 909 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 75 bin 523´e ulaştığı bildirildi. En fazla vaka sayısına sahip 3´üncü ülke olan Hindistan´da virüs kaynaklı can kaybı 24 bin 935 olurken, vaka sayısı ise 970 bin 596´ya ulaştı.