17 milyon Cerebral Palsy'li için farkındalık! 

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Ülkemizde her yıl 6 binden fazla bebeğe Cerebral Palsy tanısı konduğunu belirten Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı Genel Direktörü Nigar Evgin, “Dünya genelinde 17 milyon Cerebral Palsy’li birey var. Bu bireylerin yaşam konforunu artırmak için verilen rehabilitasyon ve eğitim desteğinin yanı sıra erken tanının önemini vurgulamak amacıyla 6 Ekim tarihi Dünya Cerebral Palsy Farkındalık Günü olarak anılıyor. 51 yıldır Cerebral Palsy’li çocuk ve erişkinlere hizmet sağlayan bir Vakıf olarak, yıl boyunca gerçekleştirdiğimiz çalışmaların yanı sıra Ekim ayı boyunca kamuoyunda farkındalığı artırmaya yönelik çeşitli etkinlikler ve projeler hayata geçiriyoruz.

Bu yıl 6 Ekim kapsamında “Farkındalık Yaratmak İçin #MilyonlarcaNedenVar” sloganıyla “yeşil ışık yak”, “logonu yeşil yap” ve “yeşil giy” diyerek çağrıda bulunuyoruz. Farkındalık çalışmalarının bir parçası olmak isteyen kurumlar; yeşil renk ile binalarını ışıklandırabilir, logolarını 6 Ekim’e özel yeşil renge dönüştürebilir ve çalışanlarının bugüne özel yeşil renk giyinmelerini teşvik edebilir. Bireyler ise yeşil renk kıyafetler ya da yeşil aksesuarlarla bu farkındalık hareketine destek olabilir” diyerek kurum ve bireyleri Cerebral Palsy’e dikkat çekmeye davet etti.

Farkındalık çalışmalarına destek olmak isteyenler sosyal medyada #MilyonlarcaNedenVar ve #dünyacpgünü hashtaglerini kullanıp paylaşım yaparak farkındalığın daha geniş kitlelere ulaşmasına katkı sağlayabilir.