Son dakika haberine göre Elazığ'ın Maden ilçesinde bu sabah saatlerinde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bizler de En son nerede deprem oldu? sorusunun yanıtını merak edenler için 17 Mart AFAD ve Kandilli Rasathanesi son deprem listesini sizler için hazırladık...