17 Mart anlık ve canlı verilerle 1 Euro ne kadar? Euro kuru sorgulama ekranı!

Ekonomi takipçileri ve yatırımcılar " Euro kuru bugün ne kadar?" "Euro düştü mü, yükseldi mi?" Sorularına cevap arıyor. Dünyadaki ve ülkedeki önemli gelişmelerin döviz kurlarına etkisi merak ediliyor. İşte 17 Mart Perşembe güncel euro kuru...

17 MART 2022 EURO KURU

17 Mart saat 13.20 itibarıyla 1 euro 16,24 liradan işlem görüyor.