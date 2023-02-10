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17 ilde sahte hesaplarla deprem yardımı toplayan 20 şüpheliye işlem

AFAD gibi resmi kurum ile kuruluşlarının web sayfalarını ve sosyal medya hesaplarını taklit ederek bağış toplandığı belirlenen 20 şüpheli için işlem başlatıldı

Giriş: 10.02.2023 - 11:42 | Güncelleme: ABONE OL
17 ilde sahte hesaplarla deprem yardımı toplayan 20 şüpheliye işlem
Sahte hesaplarla deprem yardımı toplayan 20 şüpheliye işlem
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DHA

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü, Kahramanmaraş merkezli 10 şehirde yıkıma neden olan depremin ardından, AFAD ve resmi kurumların internet sitelerini taklit ederek sosyal medyadan bağış toplayan 17 kentte 20 hesap tespit edildiğini ve kullanıcıları hakkında adli işlem başlatıldığını açıkladı.

Kahramanmaraş merkezli 10 şehirde yıkıma neden olan depremin ardından sosyal medya üzerinde AFAD gibi resmi kurum ile kuruluşlarının web sayfalarını ve sosyal medya hesaplarını taklit ederek bağış toplandığı belirlendi. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı´nın talimatıyla Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yapılan incelemede 17 ilde toplam 20 hesap kullanıcısının taklit hesap ve sayfalarla bağış topladığı belirlendi.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü, şüpheliler hakkında adli soruşturma başlatıldığını duyurdu. Emniyetten yapılan açıklamada, "Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü´müzce 17 ilde toplam 20 hesap kullanıcısı tespit edilerek adli işlem yapılması sağlanmış, ilimizde tespiti yapılan 3 hesap kullanıcısı adli makamlara intikal ettirilmiştir. Eskişehir Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü olarak her türlü dolandırıcılık ve dezenformasyona karşı 7/24 aralıksız olarak çalışılmakta, vatandaşımızın huzur ve güvenliği için gerekli tedbirler alınmaktadır. Bu tür zararlı linkleri gören vatandaşlarımızın https://usom.gov.tr/ihbar URL adresli ihbar sayfasına bildirimde bulunması halinde gerekli işlemler başlatılacaktır" denildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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