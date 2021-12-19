2021-2022 Süper Lig sezonunda heyecan 17. hafta maçlarıyla devam etti. İşte bu haftaki maçlar sonrası merakla araştırılan Süper Lig'de panaroma...

SÜPER LİG 17. HAFTA MAÇLARI

17 Aralık Cuma

20:00 Giresunspor 3-1 Altay

18 Aralık Cumartesi

13:30 Kasımpaşa 1-3 Sivasspor

16:00 Trabzonspor 2-0 Hatayspor

16:00 Konyaspor 1-0 Antalyaspor

19:00 Galatasaray 1-1 Başakşehir FK

19:00 Alanyaspor 1-3 Adana Demirspor

19 Aralık Pazar

13:30 Çaykur Rizespor 1-0 Yeni Malatyaspor

16:00 Göztepe 0-1 Fatih Karagümrük

16:00 Kayserispor 0-0 Gaziantep FK

19:00 Fenerbahçe 2-2 Beşiktaş

SÜPER LİG 17. HAFTA PUAN DURUMU (19 ARALIK)