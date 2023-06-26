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16 yaşındaki kızını 17 gündür sokak sokak arıyor!

Bursa'da 20 metre ilerdeki evine gitmek için babasının yanından ayrılan 16 yaşındaki Halime'den bir daha haber alınamadı. Kızlarının kaçırıldığını düşünen aile, 17 gündür sokak sokak dolaşıp, kayıp kızın fotoğraflarını direklere asıyor

Giriş: 26.06.2023 - 13:01 | Güncelleme: ABONE OL
17 gündür sokak sokak kızını arıyor!
İHA

Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesi Yavuzselim Mahallesi'nde market işleten Soner Altay, ara ara kendisine yardıma gelen en küçük kızı Halime Altay'ın (16) 20 metre ilerdeki evlerine yemek malzemesi bırakmasını istedi.

Malzemeleri alan Halime, bir süre sonra markete gelmeyince meraklanan baba Soner Altay, eşini arayıp, Halime'nin yanlarında olup olmadığını sordu. Eşinden "hayır" cevabı alan baba sokağa çıktı. Kızını sokakta da görmeyince durumu yakınlarına soran baba, netice alamayınca hemen polis merkezine koşup ihbarda bildirdi. Polis ekipleri olayla ilgili tahkikat başlatırken, 17 gün önce kaybolan kızının kaçırıldığını düşünen Altay ailesi, kızının bulunması için sokak sokak dolaşıp direklere fotoğrafını asıyor.

Baba Soner Altay, "Bizim 20 metre ileride ailecek işlettiğimiz bir marketimiz var. Çocuklarım bana ara sıra yardıma gelir. 17 gün önce en küçük kızım Halime bana yardım etmek için gelmişti. Daha sonra kızıma eve götürmesi için birkaç malzeme vermiştim. Halime malzemeleri alıp eve doğru yola çıktı. Bir süre sonra gelmeyince bende eşimi arayıp Halime'nin yanlarında olup olmadığını sordum. Eşim bana 'hayır' cevabı verince hemen sokağa baktım. Orada da göremeyince kolu komşuya söyledim fakat kimsenin görmediğini belirtti. Karakola gittim kızımdan haber alamadığımı ifade ettim. 17 gün geçti kızımdan ne bir haber ne bir ipucu var. Ben kızımın kaçırıldığını düşünüyorum. Yetkililerden yardım istiyorum" dedi.

Gözü yaşlı kızından haber bekleyen anne Fatma Altay ise, "17 gündür kızımdan haber alamıyoruz. Ne gecemiz gece, ne gündüzümüz gün oldu. Yavrum evden kaçacak bir çocuk değildi. Bir annenin bir babanın yüreğini kimsenin yakmaya hakkı yok. Biz kaçırıldığını düşünüyoruz. Devlet büyüklerimizden yardım bekliyorum. Kızımın nerdeyse bulunmasını istiyorum" diye konuştu.

Polis ekiplerinin olayla ilgili çalışmaları sürüyor.

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