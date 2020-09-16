17 Eylül Yeniay'ı burçları nasıl etkileyecek?

Merhaba sevgili Habertürk okurları... Bu hafta, geçtiğimiz günlerde gerçekleşen gezegen hareketlerinin etkilerini hissetmeye devam ediyoruz. Oldukça hareketli zamanlardan geçtiğimiz bu hafta Mars retrosunun ve Venüs'ün Aslan burcuna geçişinin etkileri devam ediyor. Öte yandan 17 Eylül’de bir Yeniay meydana geliyor. Peki burçları ayrı ayrı neler bekliyor? İşte 14-20 Eylül haftası burç yorumlarınız...
KOÇ VE YÜKSELEN KOÇLAR İÇİN HAFTALIK BURÇ YORUMU
Yeni haftada beklenmedik birtakım durumlar meydana gelebilir sevgili Koç burçları… Geçtiğimiz hafta başlayan Mars retrosuyla bazı gecikmeler yaşayabilirsiniz. Örneğin, beklediğiniz bir kargonun elinize geçmesi uzayabilir, beklediğiniz paralar elinize geçemeyebilir. Her şeyin tam zamanında olmasını bekleyen Koç burçları bu dönemde ufak can sıkıntılarına karşı sabır göstermeli. Öte yandan 17 Eylül’de meydana gelecek Yeniay zamanı, iş konusunda daha hırsla hareket edebilir, daha hevesli çalışabilirsiniz. Ayrıca beslenmenize daha dikkat edebilirsiniz.
BOĞA VE YÜKSELEN BOĞA BURÇLARI İÇİN HAFTALIK BURÇ YORUMU
Kendinizi biraz yorgun hissettiğiniz bir haftadasınız sevgili Boğa burçları… Halsizliğin yanında çalışma ortamınızda başkalarıyla ilgili duyduğunuz haberler, sizinle alakalı olmasa dahi canınızı sıkmaya yetecek. Adaleti her şeyin üzerinde tutan Boğa burçları, aldığınız haberlere kulak asmamaya çalışmalısınız. Ancak iş hayatınızda canınız sıkkın olsa da aşk hayatınız gayet güzel. Bu dönemde partnerinizden güzel destekler alacaksınız. Yeniay zamanı ise yakın gördüğünüz bir arkadaşınıza kırılabilirsiniz.
İKİZLER VE YÜKSELEN İKİZLER BURÇLARI İÇİN HAFTALIK BURÇ YORUMU
Haftaya oldukça yoğun bir başlangıç yapıyorsunuz sevgili İkizler burçları. Ofis içindeki haberleşmeler ve çalışma yükünüzün artması kendinize vakit ayırmanızı engelliyor. Öte yandan geçtiğimiz hafta başlayan Mars retrosu sosyal çevrenizle olan ilişkilerinizi etkileyecek. Örneğin tez canlılığınız nedeniyle ağzınızdan istemediğiniz sözler çıkabilir. Bu şekilde hareket ederek aslında kendinizi yanlış ifade edebilirsiniz. Dikkatli olmanızda fayda var. 17 Eylül’deki Yeniay’da kariyerde karışan düzeni oturtmaya başlıyorsunuz.
YENGEÇ VE YÜKSELEN YENGEÇ BURÇLARI İÇİN HAFTALIK BURÇ YORUMU
Haftaya oldukça hareketli başlıyorsunuz sevgili Yengeç burçları… Birkaç meseleyle aynı anda ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz. Ve bu durum sizleri fevrileştirebilir. Örneğin düşünmeden hareket edip sesinizi yükseltebilirsiniz. Başkalarından çok kendinizi düşüneceğiniz bu dönemde eleştirilere açık olmalı ve daha planlı hareket etmelisiniz. Öte yandan geçmişte ilişki yaşadığınız biriyle irtibata geçebilirsiniz. Geçmişte yaşanan ve yarım kalmış meseleleri kapatıp önünüze bakmaya başlayabilirsiniz.
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