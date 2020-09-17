Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesinde corona virüse dair son rakamları yayınlıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise Twitter hesabından güncel tabloyu yayınlıyor. Türkiye'nin dünkü tablosuna göre vaka sayısı 296.391'e yükseldi. Koronavirüs sebebiyle toplam 7.249 vatandaşımız hayatını kaybetti. İşte 17 Eylül Türkiye Koronavirüs tablosu detayları...

17 EYLÜL CORONA VİRÜSÜ TABLOSU AÇIKLANIYOR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 17 Eylül Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu henüz yayınlanmadı.

16 EYLÜL CORONA VİRÜSÜ TABLOSU VAKA SAYISI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 16 Eylül Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu henüz yayınlanmadı.

Bakan Koca Twitter'dan şu açıklamayı yaptı;

"Aktif hasta sayımız da ağır hasta sayımız da artmaya devam ediyor. Kayıplarımız can yakmaya devam ediyor. İyileşenlerimizin sayısı, kayıplarımızın sayısını ancak tedbirle geçebilir. Mücadelede güç birliği yaparsak virüsü yenebiliriz." dedi.

TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜS SON DURUM

Bugün günlük tablomuzda toplam hasta sayımız 1771. Test sayımız 112 bin 645. Hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı 63. Zatürre oranımız son 1 haftanın ortalaması yüzde 7.1. Zatüre oranı yüzde 29-30'lardan bu orana düşmüş oldu. Ağır hasta sayımız artmaya devam ediyor. Ağır hasta sayımız 1351'e kadar çıkmış durumda.

Hastane doluluk oranlarımıza baktığımızda bütün Türkiye için yatak doluluk oranı yüzde 51,6, yoğun bakım yatak oranımız yüzde 66,3, ventilatör doluluk oranımız yüzde 33,6.

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DÜNYADA KORONAVİRÜS SON DURUMU

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1132 artarak 200 bin 280'e yükseldi.

ABD, Kovid-19 salgınının merkezi ve en fazla can kaybının görüldüğü ülke olmayı sürdürüyor.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 38 bin 829 artışla 6 milyon 789 bin 877'ye ulaştı.

Virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise 1132 artarak 200 bin 280'e çıktı.

Ülkede iyileşenlerin sayısı 4 milyon 69 bini geçerken, yapılan test sayısı ise 93 milyon 652 bini aştı.

ABD'Yİ HİNDİSTAN VE BREZİLYA İZLİYOR

En fazla vaka görülen ülkeler sıralamasında ABD'yi 5 milyon 41 bin 681 vakayla Hindistan, 4 milyon 384 bin 299 vakayla Brezilya izliyor.

ABD genelinde ise 768 bin 601 vakayla California salgından en fazla etkilenen eyalet konumunda bulunuyor. Bu eyaleti 704 bin 813 vakayla Texas ve 668 bin 846 vakayla Florida takip ediyor.

Ölü sayısında ise New York eyaleti 33 bin 141 can kaybıyla ilk sırada yer alıyor.

İSPANYA'DA COVİD-19 VAKALARINDA ARTIŞ

İspanya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İspanya'da son 24 saatte 11 bin 193 yeni tip koronavirüs vakasının tespit edildiği aktarıldı. Ülkede virüs bulaşan kişi sayısı 614 bin 360'a çıktı.

PORTEKİZ'DE VAKA SAYISI 65 BİNİ AŞTI

Portekiz Sağlık Bakanlığı da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 3 kişinin daha hayatını kaybettiğini ve 605 yeni vaka tespit edildiğini açıkladı.

Ülkede virüs kaynaklı ölüm sayısı 1878'e, vaka sayısı 65 bin 626'ya çıktı.