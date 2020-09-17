KOVA VE YÜKSELEN KOVA BURÇLARI İÇİN HAFTALIK BURÇ YORUMU

Ne istediğini bilen ve başı hep dik duran Kova burçları, yeni haftada kafa karışıklığı yaşayabilirsiniz. Ayrıca Mars retrosu devam ederken 15 Kasım’a kadar eğitim ile ilgili konulara, kardeş ve yakınlarla olan ilişkilere, iletişime, kariyere dikkat etmelisiniz. Dikkat etmeniz gereken en önemli konusu ise iletişim… Alınganlıkların artabileceği bu dönemde sizden hiç beklenmedik tepkiler verebilirsiniz. Her konuda yoğun hisler besleyebilirsiniz. He şeyi çok detaylı düşünmek sağlığınızı da etkileyebilir ve başınız yoğun bir şekilde ağrıyabilir. Yeniay zamanı ise ani bitişler ve başlangıçlar gündeminizde olacak.