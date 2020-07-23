17 düzensiz göçmen yakalandı - BURSA

Orhangazi İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bursa-Yalova karayolu Karsak mevkisinde devriye görevi sırasında Afganistan ve İran uyruklu 17 sığınmacıyı yakaladı.Düzensiz göçmenler, sorumluluk alanındaki Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğüne teslim edildi.Tercüman eşliğinde ifadeleri alınacak 17 kişinin, Bursa Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Şube Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenildi.

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