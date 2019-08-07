17 bin kişi fon seçmek için cep telefonuna danıştı

Avivasa, 2019 yarıyıl sonuçlarına göre, 2015 yılında ulaştığı mevcut BES fon büyüklüğü liderliğini sürdürdü. Otomatik Katılımda ise, kamu hariç özel sektör kapsamında geçen sene ortasında elde ettiği katılımcı sayısı sektör liderliğini devam ettirdi.

HAYATTA HIZLI BÜYÜDÜ

Avivasa, mevcut BES’te,19 milyar TL’lik fon büyüklüğü, 793.800 katılımcı sayısı ve yüzde 19 pazar payına ulaştı ve geçen yılın aynı dönemine göre fon büyüklüğünü yüzde 20,1 artırma başarısı gösterdi. Bu yılın ilk çeyreğine göre ise, fon büyüklüğünü yüzde 9,3 artırdı. Otomatik Katılımda, 585,9 milyon TL fon büyüklüğü ve 656 bin katılımcı sayısıyla, 2018 yılı ortasında yakaladığı kamu hariç özel sektör kapsamında sektör liderliğini devam ettirdi. Avivasa, geçen yılın aynı dönemine göre fon büyüklüğünü yüzde 105, katılımcı sayısını ise yüzde 52,4 artırmayı başardı. Hayat branşında ise, sektörün geleceği kabul edilen “serbest hayat” alanında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 41,8’lik bir büyümeyle, sektörünün çok üzerinde bir başarı kaydetti. Sabancı Holding ve 300 yıllık dünya sigorta devi Aviva iştiraki olan AvivaSA, 2015 yılında yakaladığı mevcut BES ve geçen sene ulaştığı Otomatik Katılım sektör liderliklerini, bu yılın ilk yarısında da sürdürdü. Hayat sigortaları branşında ise, sektörün geleceği kabul edilen Serbest Hayat branşının en hızlı büyüyen firması olma özelliğini korudu.

4 YILLIK KESİNTİSİZ LİDERLİK

2019 ilk yarıyıl sonuçlarını değerlendiren Avivasa CEO’su Fırat Kuruca, konuyla ilgili şunları söyledi: “AvivaSA olarak, Emeklilik Gözetim Merkezi’nin (EGM) 30 Haziran 2019 tarihli verilerine göre, mevcut BES’te 19milyar TL’lik fon büyüklüğü, 793.800 katılımcı sayısı ve yüzde 19 pazar payıyla; fon büyüklüğü sektör liderliğimizi sürdürüyoruz. Fon büyüklüğümüzü, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20,1; bu yılın ilk çeyreğine göre yüzde 9,3 artırma başarısı gösterdik. Sektörümüz ise, yine aynı tarihli verilere göre, fon büyüklüğünde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 23,4’lük bir artışla 100,1milyar TL’ye ve katılımcı sayısında ise6,8 milyon kişiye ulaştı.” Otomatik Katılım verilerini de değerlendiren Kuruca, 2018 yılı ortasında yakaladıkları, kamu hariç özel sektör kapsamında liderliğini devam ettirdiklerini vurgulayarak; “EGM’nin yine aynı tarihli verilerine göre geçen yılın aynı dönemine göre, yüzde 104,8 artışla, 585,9milyon TL fon büyüklüğü ve yüzde 52,4 artışla,656 bin çalışan sayısına ulaştık. Sektörümüz ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 106,7artışla, 6,4 milyar TL fon büyüklüğüne ve yüzde32,6 artışla, 5,5milyon kişiye ulaştı” dedi.

Kuruca, 2019 hedeflerinin, mevcut BES’de 2015 yılında yakaladıkları fon büyüklüğü ve Otomatik Katılımda ise, 2018 yılı ortasında yakaladıkları, kamu hariç özel sektör kapsamındaki sektör liderliklerini güçlendirerek devam ettirmek olduğunu, hayat pazarında ise pazar payını büyütmeyi hedeflediklerini vurgulayarak sözlerini tamamladı.

GELECEK SERBEST HAYAT'TA

Hayat branşında ise, özellikle hayat sigortalarının geleceği kabul edilen “serbest hayat” branşında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 41,8’lik, bu yılın ilk çeyreğine göre ise yüzde 103,4’lük bir büyüme yakaladıklarını ifade eden Fırat Kuruca; “Tüm hayat ve ferdi kaza sigortası prim üretimlerimizin üçte ikisini, kredi bağlantısız hayat sigortaları oluşturdu ve bu oran sektör ortalamasının çok üzerindedir. Ayrıca, bu yılın ilk yarısında hayat ve ferdi kaza pirim üretimlerimiz 368,7milyon TL olarak gerçekleşti” dedi.

Avivasa’nın, “Dijitalleşme ve müşteri odaklılık” stratejisi çerçevesinde tasarladığı mobil uygulaması AvivaSA Mobil “cepten dijital fon danışmanlığı hizmeti sunan “FonPro” özelliğiyle dikkat çekti. Konuyla ilgili bir açıklama yapan AvivaSA CEO’su Fırat Kuruca, hissedarları olan 300 yıllık sigorta devi Aviva’nın ve Sabancı Holding’in vizyonu doğrultusunda dijitalleşme ve müşteri odaklılık stratejilerine odaklandıklarını vurgulayarak; “Müşterilerimizi en iyi şekilde tanıyarak, onların tercih ettiği kanallardan, en hızlı ve kaliteli hizmeti sunmak temel hedefimiz. Dijital çözümlerimizle destekli ürün ve hizmetlerimizle müşterilerimizin hayatları boyunca yanlarında olduğumuzu hissettirmek ve müşteri odaklı değer yaratan, lider dijital sigorta şirketi olmak istiyoruz.” dedi. AvivaSA’nın dünyadaki yenilikçi teknoloji ve tasarım trendlerine uygun olarak 250’den fazla müşterisiyle birlikte tasarladığı AvivaSA Mobil, özellikle onu benzersiz kılan “FonPro” fonksiyonu sayesinde, sektörünün en gelişmiş mobil uygulaması olma özelliğine sahip. FonPro ile BES için finansal analizler, risk analizleri ve en uygun fon dağılımı önerileri cepten kolayca takip edilebiliyor. FonPro fonksiyonunu yaklaşık 17 bin kullanıcının deneyimlediği bilgisi verildi.