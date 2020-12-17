Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesinde corona virüse dair son rakamları yayınlıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise Twitter hesabından güncel tabloyu yayınlıyor. Türkiye'nin dünkü tablosuna göre toplam vaka sayısı 1.928.165'e yükseldi. Koronavirüs sebebiyle toplam 17.121 vatandaşımız hayatını kaybetti. İşte en güncel Türkiye Koronavirüs tablosu detayları...

17 ARALIK CORONA VİRÜSÜ TABLOSU AÇIKLANIYOR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 17 Aralık Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu Sağlık Bakanı tarafından akşam saat 19.00'dan sonra açıklanması bekleniyor.

16 ARALIK CORONA VİRÜSÜ TABLOSU VAKA SAYISI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 16 Aralık Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu dün yayınlandı.

TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜS SON DURUM

Türkiye'de Kovid-19 nedeniyle en yüksek can kaybı bugün yaşandı. Son 24 saatte 229 kişi hayatını kaybetti. Böylece Kovid-19 kaynaklı günlük en yüksek ölüm sayısı kayıtlara geçti.

Son 24 saatte 28 bin 164 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşenlerin sayısı 1 milyon 631 bin 944'e yükseldi.

Toplam test sayısı 21 milyon 284 bin 5'e ulaştı. Vaka sayısı 1 milyon 866 bin 345, vefat sayısı 16 bin 646, ağır hasta sayısı 5 bin 980 oldu.

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DÜNYADA KORONAVİRÜS SON DURUM

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 72 milyon 893 bini, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1 milyon 623 bini, iyileşenlerin sayısı ise 51 milyon 121 bini aştı.

Vaka sayısı ABD'de 16 milyon 767 bini, Hindistan'da 9 milyon 904 bini, Brezilya'da 6 milyon 903 bini ve Rusya'da 2 milyon 681 bini geçti.

ABD Başkanı Donald Trump, gerekli olmadıkça Beyaz Saray çalışanlarının ve kendisinin hemen Kovid-19 aşısı olmayacağını duyurdu.

Kovid-19 için Pfizer-BioNTech tarafından geliştirilen aşının ilk sevkiyatı Kanada'ya ulaştı.

Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, salgının seyrinin ekonomik risk oluşturduğunu belirterek, salgına yönelik geniş kısıtlamaların ekonomide gerilemeye neden olmasının beklendiğini duyururken, Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier, ülkedeki durumun çok ciddi olduğu uyarısında bulundu.

Alman biyoteknoloji şirketi CureVac ise Kovid-19 aşısı için klinik denemelerde son aşamaya geçildiğini bildirdi.

Salgından en fazla etkilenen ülkelerden Belçika'da 2020, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra en fazla ölümün kaydedildiği yıl oldu.

İngiltere'de polis, salgın önlemleri ve aşı karşıtı grubun gösteri yasağına rağmen düzenlediği eyleme müdahalede bulundu.

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) Genel Sekreteri Angel Gurria, ABD, Almanya ve Kanada gibi gelişmiş ülkelerin Kovid-19 aşısında nüfuslarından fazla alım yapmasını eleştirerek, "Niçin yoksul ülkelerdeki 5 milyar insanı düşünmüyoruz?" ifadesini kullandı.

Portekiz'de 9 Kasım'da uygulanmaya başlanan ve 23 Aralık'a kadar uzatılan OHAL kapsamında salgının yoğun görüldüğü yerlerde serbest dolaşım kısıtlamaları getirilip, halktan zorunlu olmadıkça gece sokağa çıkmaması istendi.

Ruanda, Kovid-19 aşılarını 2021'in ilk çeyreğinde alacak

Dünyaca ünlü bazı hava yolu firmalarının yolcuların Kovid-19 test sonuçlarını doğrulamak için sağlık pasaportu uygulamasını devreye sokmayı planladığı bildirildi.

İran Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 aşısı satın almak için Çin, Rusya ve Hindistan'la görüştüğünü, bu konudaki en büyük engelin ABD yaptırımları olduğunu belirtti.

Azerbaycan'da Kovid-19 vakalarındaki artış nedeniyle yeni tedbirler uygulanmaya başladı. Karantina süresinin 31 Ocak'a kadar uzatıldığı ülkede, bugün itibarıyla kafe ve restoranlar ile tüm mağazalar kepenk kapattı. Ülkede sadece market ve eczaneler açık kalırken, diğer mağazalardan bazıları internet üzerinden satış uygulamasına geçti.

Güney Koreli yetkililer, artan vakalar ve çok sayıda vakanın bulaşma zincirinin başlangıcının tespit edilememesi nedeniyle ülkedeki test merkezlerinin sayısının artırılacağını, bugünden itibaren başkent Seul ve çevresindeki 210 merkeze ilave olarak 150 test merkezinin kurulacağını bildirdi.

Ruanda, ilaç şirketleri AstraZeneca ve Moderna tarafından geliştirilen Kovid-19 aşılarına 2021 yılının ilk çeyreğinde sahip olacaklarını duyururken, ülkeye girenlere havalimanlarında test yapılması kararı alındı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) alınan yeni önlemler kapsamında, 7 günlük karantina süresi 10 güne çıkarıldı, yurt dışından KKTC'ye, son 3 gün içerisinde yapılmış negatif PCR test sonucunu ibraz etmek koşulu ile giriş yapılabilecek.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Emirates Hava Yolları, Kovid-19 salgını nedeniyle verilen 9 aylık aranın ardından İstanbul seferlerine gelecek hafta yeniden başlayacağını duyurdu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Kovid-19 testi pozitif çıkan biriyle temas ettiği için kendisini karantinaya aldı.

Suriye Geçici Hükümetine bağlı Sağlık Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde başta Kovid-19 olmak üzere bulaşıcı hastalıklarla mücadele edecek sağlık görevlilerinin eğitimine başladı.

Afrika ülkesi Esvatini'de, Kovid-19 tespit edilen 52 yaşındaki Başbakan Ambrose Dlamini, yaşamını yitirdi.

Bangladeş hükümeti, Kovid-19 negatif sertifikası olmayan yolcu uçaklarının uçuşlarını askıya alma kararı aldı.​​​​​​​