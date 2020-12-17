İşte en güncel koronavirüs tablosu!

Türkiye bugün korona vaka sayısı kaç oldu? Türkiye'de son 24 saatte 205 bin 397 Kovid-19 testi yapıldı, 29 bin 718 kişinin testi pozitif çıktı, 240 kişi hayatını kaybetti. Güncel verilere göre, son 24 saatte 205 bin 397 Kovid-19 testi yapıldı, 29 bin 718 kişinin testi pozitif çıktı, hasta sayısı 4 bin 893 olarak kayda geçti, 240 kişi yaşamını yitirdi. 17 Aralık koronavirüs tablosu açıklandı mı? İşte son dakika corona virüs haberleri...

17 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANIYOR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 17 Aralık Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosunu saat 19.00'dan sonra açıklayacak.

16 ARALIK CORONA VİRÜSÜ TABLOSU VAKA SAYISI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 16 Aralık Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu dün yayınlandı.

TÜRKİYE'DEN KORONAVİRÜS HABERLERİ

Son 24 saatte 29 bin 922 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşenlerin sayısı 1 milyon 691 bin 113'e yükseldi.

Toplam test sayısı 21 milyon 695 bin 592'ye ulaştı. Vaka sayısı 1 milyon 928 bin 165, vefat sayısı 17 bin 121, ağır hasta sayısı 5 bin 960 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 2,9, yatak doluluk oranı yüzde 55,8, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 73,7 ventilatör doluluk oranı yüzde 41,5, ortalama temaslı tespit süresi 10 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,9 olarak gerçekleşti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'daki paylaşımında, "Bugün tespit edilen 4 bin 893 hastamız var. Bir süredir günlük hasta sayımız düşüşte. Bugün uzun bir aradan sonra ilk defa günlük iyileşen sayısı yeni vaka sayısını geçti. Aktif hasta sayımız uzun bir aradan sonra düşmüş oldu. Sevdiklerimizi tedbirle koruyalım." ifadelerini kullandı.

Türk Hava Yolları (THY),17 Aralık'tan itibaren kabin bagajı uygulamasının normale döneceğini duyurdu. Yeni Kovid-19 tedbirleri kapsamında, seferlerde yolcuların uçağa kabin bagajlarını almasına bir süredir izin verilmiyordu.

TEİS Genel Başkanı Nurten Saydan yaptığı yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle son aylarda vitaminlere talebin oldukça arttığına dikkati çekti.

Kovid-19 sürecinde vatandaşların bağışıklık sistemini güçlendirmek için özellikle C ve D vitamini içeren gıda takviyeleri aldığına işaret eden Saydan, "Ancak Tarım ve Orman Bakanlığınca ruhsatlandırılan ve reklamı yapılarak gerek internet üzerinden gerekse de marketlerde kontrolsüzce satışına izin verilen bu ürünlerin bilinçsiz kullanımı büyük riskleri barındırıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Balıkesir'de Kovid-19'dan ölenlerin cenazelerinin parayla yıkandığı iddiasına soruşturma

Balıkesir Valiliği, Edremit Devlet Hastanesi morgu gasilhanesinde, bazı kişilerin görevli olmadıkları halde cenaze yıkadıkları ve vatandaşlardan para talep ettikleri iddiaları üzerine harekete geçti. Konunun araştırılması için Balıkesir Valiliğince soruşturma başlatıldı.

DÜNYADAN KORONAVİRÜS HABERLERİ

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 72 milyon 893 bini, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1 milyon 623 bini, iyileşenlerin sayısı ise 51 milyon 121 bini aştı.

Vaka sayısı ABD'de 16 milyon 767 bini, Hindistan'da 9 milyon 904 bini, Brezilya'da 6 milyon 903 bini ve Rusya'da 2 milyon 681 bini geçti.

ABD Başkanı Donald Trump, gerekli olmadıkça Beyaz Saray çalışanlarının ve kendisinin hemen Kovid-19 aşısı olmayacağını duyurdu.

Kovid-19 için Pfizer-BioNTech tarafından geliştirilen aşının ilk sevkiyatı Kanada'ya ulaştı.

Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, salgının seyrinin ekonomik risk oluşturduğunu belirterek, salgına yönelik geniş kısıtlamaların ekonomide gerilemeye neden olmasının beklendiğini duyururken, Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier, ülkedeki durumun çok ciddi olduğu uyarısında bulundu.

Alman biyoteknoloji şirketi CureVac ise Kovid-19 aşısı için klinik denemelerde son aşamaya geçildiğini bildirdi.

Salgından en fazla etkilenen ülkelerden Belçika'da 2020, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra en fazla ölümün kaydedildiği yıl oldu.

İngiltere'de polis, salgın önlemleri ve aşı karşıtı grubun gösteri yasağına rağmen düzenlediği eyleme müdahalede bulundu.

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) Genel Sekreteri Angel Gurria, ABD, Almanya ve Kanada gibi gelişmiş ülkelerin Kovid-19 aşısında nüfuslarından fazla alım yapmasını eleştirerek, "Niçin yoksul ülkelerdeki 5 milyar insanı düşünmüyoruz?" ifadesini kullandı.

Portekiz'de 9 Kasım'da uygulanmaya başlanan ve 23 Aralık'a kadar uzatılan OHAL kapsamında salgının yoğun görüldüğü yerlerde serbest dolaşım kısıtlamaları getirilip, halktan zorunlu olmadıkça gece sokağa çıkmaması istendi.

Dünyaca ünlü bazı hava yolu firmalarının yolcuların Kovid-19 test sonuçlarını doğrulamak için sağlık pasaportu uygulamasını devreye sokmayı planladığı bildirildi.

İran Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 aşısı satın almak için Çin, Rusya ve Hindistan'la görüştüğünü, bu konudaki en büyük engelin ABD yaptırımları olduğunu belirtti.

Azerbaycan'da Kovid-19 vakalarındaki artış nedeniyle yeni tedbirler uygulanmaya başladı. Karantina süresinin 31 Ocak'a kadar uzatıldığı ülkede, bugün itibarıyla kafe ve restoranlar ile tüm mağazalar kepenk kapattı. Ülkede sadece market ve eczaneler açık kalırken, diğer mağazalardan bazıları internet üzerinden satış uygulamasına geçti.

Güney Koreli yetkililer, artan vakalar ve çok sayıda vakanın bulaşma zincirinin başlangıcının tespit edilememesi nedeniyle ülkedeki test merkezlerinin sayısının artırılacağını, bugünden itibaren başkent Seul ve çevresindeki 210 merkeze ilave olarak 150 test merkezinin kurulacağını bildirdi.

Ruanda, ilaç şirketleri AstraZeneca ve Moderna tarafından geliştirilen Kovid-19 aşılarına 2021 yılının ilk çeyreğinde sahip olacaklarını duyururken, ülkeye girenlere havalimanlarında test yapılması kararı alındı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) alınan yeni önlemler kapsamında, 7 günlük karantina süresi 10 güne çıkarıldı, yurt dışından KKTC'ye, son 3 gün içerisinde yapılmış negatif PCR test sonucunu ibraz etmek koşulu ile giriş yapılabilecek.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Emirates Hava Yolları, Kovid-19 salgını nedeniyle verilen 9 aylık aranın ardından İstanbul seferlerine gelecek hafta yeniden başlayacağını duyurdu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Kovid-19 testi pozitif çıkan biriyle temas ettiği için kendisini karantinaya aldı.

Suriye Geçici Hükümetine bağlı Sağlık Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde başta Kovid-19 olmak üzere bulaşıcı hastalıklarla mücadele edecek sağlık görevlilerinin eğitimine başladı.

Afrika ülkesi Esvatini'de, Kovid-19 tespit edilen 52 yaşındaki Başbakan Ambrose Dlamini, yaşamını yitirdi.

Bangladeş hükümeti, Kovid-19 negatif sertifikası olmayan yolcu uçaklarının uçuşlarını askıya alma kararı aldı.​​​​​​​