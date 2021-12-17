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Haberler Sağlık 17 Aralık koronavirüs tablosu açıklandı mı? Korona vaka sayısı

17 Aralık koronavirüs tablosu açıklandı mı? Korona vaka sayısı son durum

17 Aralık koronavirüs tablosu açıklandı mı? Sorusu gündemde. Korona vaka ve vefat sayıları 19:00 sularında Bakan Koca tarafından açıklanacak. En güncel koronavirüs vaka sayıları tablosu

17.12.2021 - 11:48 | Güncelleme: ABONE OL
17 Aralık koronavirüs tablosu açıklandı mı? Korona vaka sayısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın tüm dünyayı paniğe sürükleyen omicron varyantından Türkiye'de de tespit edildiğini açıklaması üzerine vatandaşların gözleri güncel koronavirüs tablosuna çevrildi. Sağlık Bakanlığı, günlük Koronavirüs Tablosu'nu her akşam "covid19.saglik.gov.tr" adresinde yayınlayıp Twitter hesabından da paylaşıyor.

17 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANIYOR...

17 Aralık Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından akşam saat 19.00'dan sonra açıklanması bekleniyor.

16 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

16 Aralık Perşembe günü Türkiye'de yapılan Covid-19 testlerini, vaka ve vefat sayılarını içeren günlük koronavirüs tablosu açıklandı.

TÜRKİYE'NİN KORONAVİRÜS KARNESİ

Buna göre, son 24 saatte 354 bin 003 Kovid-19 testi yapıldı, 18 bin 100 kişinin testi pozitif çıktı, 167 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 25 bin 664 oldu.

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 82,28 birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 91,20 olarak kayıtlara geçti. Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 122 milyon 393 bin 466 doza yükseldi.

FAHRETTİN KOCA'DAN AŞI ÇAĞRISI

18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il Ordu, Osmaniye, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak, Bartın oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Bayburt olarak sıralandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"2020 MARTINA BİR ANLIĞINA GERİ DÖNELİM. Aşı olmayanlar ve aşılarını eksik bırakanlar açısından bugünle 21 ay öncesi arasında büyük farklar yok: Eğer hastalığa yakalanırlarsa sonuçta aynı virüsle mücadele edecekler. Covid-19’a karşı herkes aşıyla, tedbirle kendini korumaya almalı."

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