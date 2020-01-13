17 Ar-Ge projesinde imzalar atıldı

13 OCAK 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, 17 Ar-Ge projesi için düzenlenen imza töreninde, ilk Ar-Ge panelini 2016'da gerçekleştirdiklerini belirterek, "Bugüne kadar 5 Ar-Ge panelini topladık. Bu panellerde 29 projenin başlatılmasına, 19 alanda da geniş alan çağrısı yapılmasına karar verildi" dedi.
Demir, Başkanlıkta düzenlenen Ar-Ge Projeleri İmza Töreni'nde yaptığı konuşmada, 2012'de Ar-Ge çalışmalarını çok daha hızlı ve dinamik şekilde yürütebilecekleri yeni bir yapı oluşturduklarına işaret etti.
İlk Ar-Ge panelini 2016'da gerçekleştirdiklerine dikkati çeken Demir, "Bugüne kadar 5 Ar-Ge panelini topladık. Bu panellerde 29 projenin başlatılmasına, 19 alanda da geniş alan çağrısı yapılmasına karar verildi" ifadesini kullandı.
Demir, bu kapsamda ortaya koydukları Ar-Ge'lerin enerji ve iletişim gibi birçok alanda kullanılabileceğini vurguladı.
Basın mensuplarının Altay tankının üretim sürecine yönelik sorusu üzerine Demir, projede kullanılacak motora ihraç lisansı alınması gerektiğini belirterek, "Her zaman aynı şeyi söylüyoruz. Biz hem milli motor geliştirme projemizi başlattık hem de çeşitli alternatif motorların tedarik sürecine devam ediyoruz. Alternatif güç kaynağı geliştirme çalışmalarımız da sürüyor" diye konuştu.
Konuşmaların ardından imzaları atılan projeler ise şöyle:
1. Seramik Zırhlarda Kullanmaya Yönelik Alümina Tozu Geliştirilmesi (Alumina)
2. Havacılık İçin Alüminyum Döküm Proseslerinin Geliştirilmesi (Aslan)
3. Nano Katkılı Prepreg Malzeme Geliştirilmesi (Atlas)
4. Bor Karbür Silisyum Karbür Hafif Seramik Zırh Malzemelerin Geliştirilmesi (Borkar)
5. Karbon ve Cam Elyaf Epoksi Prepreg Geliştirilmesi (Kartal)
6. Bilişsel İş Yükünün Ölçülerek Uçuş Simülatör Eğitimlerinin Kişiselleştirilmesi (Genıus)
7. Radar ile Tespit Edilen Su Üstü Hedeflerin Sınıflandırılması ve Kimliklendirilmesi (Görü) 8. Hareket Tarzı Geliştiren Yapay Zekalı Komutan Asistanı (Hamle)
9. Kara Araçları İçin Yapay Zeka Destekli Atış Kontrol ve Otonom Sürüş (Karagöz)
10. Küresel Konumlama Sistemi Bağımsız Otonom Seyrüsefer Sistemi Geliştirilmesi (Kerkes) 11. Sosyal Medya Analizi Performans Geliştirme (Pergel)
12. İşbirlikçi Robotlar ile Otonom Keşif, Güdüm ve Seyrüsefer (Robo-Tim)
13. Veri Etiketleme Platformu (Veri Kovanı)
14. Yenilikçi Yazılımlar Yarışıyor 2. Dönem
15. Kimyasal ve Biyolojik Savaş Ajanlarına Karşı Yeni Nesil Koruyucu Tekstil Teknolojisi Geliştirilmesi (Kafes)
16. Kokristalizasyon Yöntemi ile Enerjik Malzeme Geliştirilmesi (Kokristal)
17. Mikrobolometre Kızılötesi Dedektör Takımı Geliştirilmesi (Mikrobolometre)
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!