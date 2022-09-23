17. Alanya Uluslararası Caz Günleri başladı

Antalya'nın Alanya ilçesinde bu yıl 17'ncisi düzenlenen Uluslararası Alanya Caz Günleri başladı
Alanya Belediyesi tarafından Kızılkule Meydanı'nda gerçekleştirilen 17. Uluslararası Alanya Caz Günleri'nin ilk gününde, Litvanya'dan 'Klaipeda Castle Jazz Band'da trampet, vokalde Vytautas Grubliauskas ile Kristina Jatautaite, piyanoda Saulius Siauculis, davulda Edmundas Federavicius, saksafonda Laimonas Urbikas, bas gitarda Elze Grubliauskaite sahneye çıktı.
Litvanyalı grubun ardından Jazz Project Fatih Erkoç ve Kerem Görsev Trio sahneye çıktı.
Vokal Fatih Erkoç'a Kerem Görsev piyanoda, Ferit Odman davulda, Volkan Hürsever kontrabasda eşlik etti.
Yabancı turistlerin de ilgi gösterdiği festivalin açılışında konuşan Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, bu yıl 17'ncisini gerçekleştirdikleri festivalin 4 gün süreceğini söyledi.
Salgın nedeniyle 2 yıl ara vermek zorunda kaldıkları etkinliği bu yıl gerçekleştirmekten dolayı mutlu olduklarını anlatan Yücel, "Alanya Caz Günlerini büyük bir özlem, coşku ve heyecanla gerçekleştirdik. Vatandaşlarımızla, müzikseverlerle tekrar bir araya gelmenin mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.
İlçede 25 Eylül'e kadar devam edecek etkinlikte, yarın Deniz Taşar ve Steffen Morrison sahneye çıkacak.
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