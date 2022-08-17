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17 Ağustos Depremi'nde kaç kişi öldü? Marmara Gölcük Depremi kaç saniye sürdü, saat kaçta oldu? 1999 Depremi şiddeti

17 Ağustos Gölcük Depremi 23. yılında anılıyor! Marmara Depremi kaç saniye sürdü, saat kaçta oldu?

17 Ağustos Depremi'nin üzerinden 23 yıl geçti. Merkez üssü Kocaeli’nin Gölcük ilçesi olan Marmara Depremi pek çok ilden de hissedildi. 'Asrın felaketi' olarak tanımlanan 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin ardından hala yaralar sarılmaya çalışılıyor. Peki, 17 Ağustos depreminde kaç kişi hayatını kaybetti, deprem kaç büyüklüğünde oldu? İşte Marmara Gölcük Depremi'nde yaşananlar...

17.08.2022 - 11:59 | Güncelleme: ABONE OL

  • Türkiye tarihinin en büyük dördüncü depremi olarak kayıtlara geçen Marmara Depremi'nin üzerinden 23 yıl geçti. 17 Ağustos tarihinde sabaha karşı meydana gelen deprem büyük acılara sebebiyet verdi. Deprem pek çok can ve mal kaybına neden oldu. İşte 17 Ağustos 1999 Gölcük Depremi'nde yaşananlar...

  • 17 AĞUSTOS 1999 DEPREMİ KAÇ ŞİDDETİNDEYDİ VE KAÇ SANİYE SÜRDÜ?

    17 Ağustos 1999 Salı günü saat 03.02'de 7,4 büyüklüğünde meydana gelen ve 45 saniye süren Marmara Depremi; Kocaeli, Yalova, Sakarya, İstanbul ve Düzce'de yıkıma neden oldu.

  • DEPREMDE KAÇ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ? KAÇ BİNA HASAR GÖRDÜ?

    TBMM Deprem Riskinin Araştırılarak Deprem Yönetiminde Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi̇ Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonunun Temmuz 2010 tarihli raporuna göre, depremde 17 bin 480 kişi hayatını kaybetti, 43 bin 953 kişi yaralandı.

  • Yaklaşık 200 bin kişinin evsiz kaldığı, 66 bin 441 konut ve 10 bin 901 iş yerinin yıkıldığı depremden 16 milyona yakın kişi değişik düzeylerde etkilendi, 285 bin 211 konut ve 42 bin 902 iş yerinde hasar tespit edildi. 

    Depremde İstanbul'da 454 kişi yaşamını yitirirken Yalova, Düzce ve Gölcük'ten kentteki hastanelere getirilen yaralılardan hayatını kaybedenlerle bu sayı 981'e çıktı. 

  • İstanbul'da 1880 kişinin yaralandığı depremde 41 bine yakın konut ve iş yerinde hasar oluştu, 18 bin 162 konut orta ve ağır şiddetteki hasar yüzünden oturulamaz hale geldi.

    Kentte ayrıca 3 bin 171 okuldan 820'si hasar gördü. Bunların 118'i orta, 13'ü ağır hasarlı olarak belirlendi. İstanbul'daki 10 bine yakın kamu binasının 1137'sinde az, 387'sinde orta, 37'sinde ise ağır hasar oluştu.

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