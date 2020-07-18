Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'deki koronavirüs verilerini günlük olarak açıklıyor. Açıklanan verilerde; toplam test sayısı, toplam vaka sayısı, toplam vefat sayısı, toplam yoğun bakım hasta sayısı, toplam entübe hastası, toplam iyileşen sayısı ayrıcı bugünkü test sayısı, bugünkü vaka sayısı, bugünkü vefat sayısı, bugünkü iyileşen sayısını açıklıyor. 16 Temmuz corona virüs tablosu merak ediliyor.

18 TEMMUZ KORONAVİRÜS TABLOSU 2020

18 Temmuz koronavirüs tablosu henüz açıklanmadı. Merakla beklenen corona virüs tablosu akşam saat 19.00 ile 20.00 arası açıklanıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca twitter üzerinden paylaşım yapmaktadır. Anlık olarak haberimize eklenecektir.

17 TEMMUZ KORONAVİRÜS TABLOSU 2020

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca twitter üzerinden, "Yoğun bakım ve entübe hasta sayımızda, devam eden tedavilere bağlı artış var. Son 35 gün içinde, en düşük vefat sayımız 13 Haziran’da, 14 olarak gerçekleşmişti. Temaslı taraması, erken tanı ve tedavi şansıyla vefat sayılarını daha da azaltmaya çalışıyoruz. " dedi.

16 TEMMUZ CORONA VİRÜS VAKA VE VEFAT SAYISI

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 21 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı ise 5 bin 440’e yükseldi. Bugün toplam 42 bin 411 test yapılırken, 933 yeni vaka tanısı konuldu, toplam vaka sayısı ise 216 bin 873 oldu. Bugün bin 87 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısı da 198 bin 820'e yükseldi. Toplam entübe hasta sayısının 394, toplam yoğun bakım hasta sayısının ise bin 213 olduğu açıklandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, “Daha çok test, daha çok vaka saptar. Test sayısıyla yeni vaka sayısı arasındaki ilişki ise bire bir değildir. 15 Haziran’da bin 592 vaka sayısına ulaştığımız gün de test sayımız 42 bindi. Test sayısı ihtiyaca göre değişmektedir. Sonucu belirleyen tedbirdir” ifadelerini kullandı.

DÜNYA GENELİNDE KORONAVİRÜS TABLOSU

Vaka sayısı 50 bini aşan ülkeler

ABD'ye ek olarak vaka sayıları 50 bini geçen ülkeler şöyle sıralandı:

"Brezilya (2 milyon 14 bin 469),Hindistan (1 milyon 5 bin 871),Rusya (759 bin 203),Peru (341 bin 586),Güney Afrika (324 bin 221),Meksika (324 bin 41),Şili (323 bin 698),İspanya (305 bin 935),İngiltere (292 bin 552),İran (267 bin 61),Pakistan (259 bin 999),İtalya (243 bin 736),Suudi Arabistan (243 bin 238),Türkiye (216 bin 873),Almanya (201 bin 836),Bangladeş (199 bin 357),Fransa (173 bin 838),Kolombiya (173 bin 206),Arjantin (114 bin 783),Kanada (109 bin 264),Katar (105 bin 477),Irak (86 bin 148),Mısır (85 bin 771),Çin (83 bin 622),Endonezya (83 bin 622),İsveç (76 bin 877),Ekvador (71 bin 365),Kazakistan (66 bin 895),Belarus (65 bin 623),Umman (64 bin 193),Belçika (63 bin 328),Filipinler (63 bin 1),Kuveyt (57 bin 668),Ukrayna (57 bin 264),Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) (56 bin 129),Bolivya (54 bin 156),Hollanda (51 bin 351) ve Panama (50 bin 373)."

Bu ülkelerdeki can kaybı verileri ise şu şekilde:

"Brezilya 76 bin 822, İngiltere 45 bin 119, Meksika 37 bin 574, İtalya 35 bin 17, Fransa 30 bin 138, İspanya 28 bin 416, Hindistan 25 bin 622, İran 13 bin 608, Peru 12 bin 615, Rusya 12 bin 123, Belçika 9 bin 795, Almanya 9 bin 157, Kanada 8 bin 827, Şili 7 bin 290, Hollanda 6 bin 137, Kolombiya 6 bin 29, İsveç 5 bin 593, Pakistan 5 bin 475, Türkiye 5 bin 440, Ekvador 5 bin 207, Güney Afrika 4 bin 669, Çin 4 bin 634, Mısır 4 bin 120, Endonezya 3 bin 957, Irak 3 bin 522, Bangladeş 2 bin 547, Suudi Arabistan 2 bin 370, Arjantin 2 bin 112, Bolivya 1984, Filipinler 1660, Ukrayna 1456, Panama 1000, Belarus 485, Kuveyt 402, Kazakistan 375, BAE 335, Umman 2 ve Katar 152."